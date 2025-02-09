Тамбовский аэропорт планирует расширение маршрутной сети при поддержке Росавиации Комментариев: 0



По словам Первышова, необходимость увеличения числа направлений назрела давно. Сейчас тамбовский авиаузел остаётся единственным в Черноземье, который функционирует в полном объёме. Однако в прошлом году регион не воспользовался возможностями по субсидированию авиаперевозок, что могло бы улучшить ситуацию. Власти намерены исправить это и сосредоточиться на развитии южных направлений.



В 2024 году аэропорт «Тамбов» достиг рекордного пассажиропотока — 39 тысяч человек. В настоящий момент отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Казань. С 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года предусмотрены дополнительные рейсы: пять раз в неделю в Москву и трижды в неделю в Санкт-Петербург.



Ранее планировалось открыть авиасообщение с Сочи и Минеральными Водами летом 2024 года, однако запуск рейсов отложен. В правительстве региона пояснили, что взлётно-посадочные полосы пока не готовы к приёму крупных самолётов.



За последнее время аэропорт существенно модернизировался. Он получил разрешение на обслуживание рейсов в ночное время, обновил спецтехнику для обработки самолётов от обледенения, а также приобрёл новый аэродромный тягач за 31,2 млн рублей и пассажирский трап стоимостью около 5 млн рублей. Все эти меры направлены на повышение качества обслуживания и расширение возможностей воздушного сообщения в регионе. Власти Тамбовской области рассматривают возможность увеличения числа авиарейсов из регионального аэропорта. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании правительства области. Временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов рассказал о переговорах с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, на которых обсуждалось расширение маршрутной сети.По словам Первышова, необходимость увеличения числа направлений назрела давно. Сейчас тамбовский авиаузел остаётся единственным в Черноземье, который функционирует в полном объёме. Однако в прошлом году регион не воспользовался возможностями по субсидированию авиаперевозок, что могло бы улучшить ситуацию. Власти намерены исправить это и сосредоточиться на развитии южных направлений.В 2024 году аэропорт «Тамбов» достиг рекордного пассажиропотока — 39 тысяч человек. В настоящий момент отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Казань. С 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года предусмотрены дополнительные рейсы: пять раз в неделю в Москву и трижды в неделю в Санкт-Петербург.Ранее планировалось открыть авиасообщение с Сочи и Минеральными Водами летом 2024 года, однако запуск рейсов отложен. В правительстве региона пояснили, что взлётно-посадочные полосы пока не готовы к приёму крупных самолётов.За последнее время аэропорт существенно модернизировался. Он получил разрешение на обслуживание рейсов в ночное время, обновил спецтехнику для обработки самолётов от обледенения, а также приобрёл новый аэродромный тягач за 31,2 млн рублей и пассажирский трап стоимостью около 5 млн рублей. Все эти меры направлены на повышение качества обслуживания и расширение возможностей воздушного сообщения в регионе.



