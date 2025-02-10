Из Тамбова запустят авиарейсы в Ханты-Мансийск с пересадкой в Санкт-Петербурге Комментариев: 0



Рейсы будут доступны по пятницам. Стоимость билетов в феврале и марте начинается от 10 500 рублей, а время в пути составит 6 часов 15 минут. В апреле и мае цена снизится до 9 000 рублей, а продолжительность полёта сократится до 5 часов 30 минут за счёт уменьшения времени пересадки в Санкт-Петербурге с полутора часов до 45 минут.



Развитие маршрутной сети аэропорта «Тамбов» активно обсуждается на уровне федеральных и региональных властей. На прошлой неделе руководитель Росавиации Дмитрий Ядров встретился с врио главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Одной из ключевых тем стало дальнейшее развитие воздушного сообщения в регионе.



— Правительство Тамбовской области и Росавиация работают над модернизацией аэропортовой инфраструктуры, а также над расширением географии полётов, чего ждут жители региона, — отметил Евгений Первышов.



Аэропорт «Тамбов» остаётся единственным действующим аэропортом в Черноземье. Летом прошлого года он обеспечивал перелёты в Москву, Санкт-Петербург и Казань. В рамках осенне-зимнего расписания, действующего до 29 марта 2025 года, выполняются рейсы в Москву (пять раз в неделю по будням) и Санкт-Петербург (по вторникам, четвергам и пятницам).



За 2024 год аэропорт побил рекорд по пассажиропотоку, обслужив около 39 тысяч человек. Это лучший показатель за всю его историю и сигнал о росте спроса на авиаперелёты в регионе.



Фото: Алексей Бучнев ТОП 68 С 14 февраля пассажиры смогут добраться из Тамбова в Ханты-Мансийск благодаря новым рейсам авиакомпании «РусЛайн». Полёты будут выполняться с пересадкой в Санкт-Петербурге и продлятся до 9 мая.Рейсы будут доступны по пятницам. Стоимость билетов в феврале и марте начинается от 10 500 рублей, а время в пути составит 6 часов 15 минут. В апреле и мае цена снизится до 9 000 рублей, а продолжительность полёта сократится до 5 часов 30 минут за счёт уменьшения времени пересадки в Санкт-Петербурге с полутора часов до 45 минут.Развитие маршрутной сети аэропорта «Тамбов» активно обсуждается на уровне федеральных и региональных властей. На прошлой неделе руководитель Росавиации Дмитрий Ядров встретился с врио главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Одной из ключевых тем стало дальнейшее развитие воздушного сообщения в регионе.— Правительство Тамбовской области и Росавиация работают над модернизацией аэропортовой инфраструктуры, а также над расширением географии полётов, чего ждут жители региона, — отметил Евгений Первышов.Аэропорт «Тамбов» остаётся единственным действующим аэропортом в Черноземье. Летом прошлого года он обеспечивал перелёты в Москву, Санкт-Петербург и Казань. В рамках осенне-зимнего расписания, действующего до 29 марта 2025 года, выполняются рейсы в Москву (пять раз в неделю по будням) и Санкт-Петербург (по вторникам, четвергам и пятницам).За 2024 год аэропорт побил рекорд по пассажиропотоку, обслужив около 39 тысяч человек. Это лучший показатель за всю его историю и сигнал о росте спроса на авиаперелёты в регионе.Фото: Алексей Бучнев ТОП 68



