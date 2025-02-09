Москва поможет Тамбовской области разработать транспортную стратегию Комментариев: 0



По словам Первышова, транспортная система Москвы считается одной из самых развитых не только в России, но и в мире. Поэтому региональные власти рассчитывают на экспертное содействие московских специалистов, чтобы создать современную и эффективную транспортную систему в Тамбовской области.



Разрабатываемая стратегия охватит все виды транспорта, включая автомобильный, общественный, железнодорожный и авиационный. Власти рассчитывают, что комплексный подход позволит улучшить транспортную доступность, повысить комфорт пассажиров и оптимизировать логистику в регионе.



Стоит отметить, что Тамбовская область уже предпринимает шаги в сторону модернизации транспортной системы. Так, в ноябре 2024 года в регионе был отменён транспортный налог на электромобили до 2027 года. Также в прошлом году в Тамбове завершилась работа над концепцией возрождения и развития городского электротранспорта. Эта программа является частью федеральной Транспортной стратегии России и предполагает значительное увеличение доли троллейбусов и электротранспорта в пассажирских перевозках.



С привлечением методологической помощи Москвы регион рассчитывает создать долгосрочную транспортную стратегию, которая будет учитывать современные тенденции и потребности населения. Тамбовская область приступает к созданию комплексной транспортной стратегии, и в этом процессе регион получит методологическую поддержку от Москвы. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в областном правительстве. Он отметил, что обратился к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой помочь в разработке стратегии для Тамбовской агломерации и всей области.По словам Первышова, транспортная система Москвы считается одной из самых развитых не только в России, но и в мире. Поэтому региональные власти рассчитывают на экспертное содействие московских специалистов, чтобы создать современную и эффективную транспортную систему в Тамбовской области.Разрабатываемая стратегия охватит все виды транспорта, включая автомобильный, общественный, железнодорожный и авиационный. Власти рассчитывают, что комплексный подход позволит улучшить транспортную доступность, повысить комфорт пассажиров и оптимизировать логистику в регионе.Стоит отметить, что Тамбовская область уже предпринимает шаги в сторону модернизации транспортной системы. Так, в ноябре 2024 года в регионе был отменён транспортный налог на электромобили до 2027 года. Также в прошлом году в Тамбове завершилась работа над концепцией возрождения и развития городского электротранспорта. Эта программа является частью федеральной Транспортной стратегии России и предполагает значительное увеличение доли троллейбусов и электротранспорта в пассажирских перевозках.С привлечением методологической помощи Москвы регион рассчитывает создать долгосрочную транспортную стратегию, которая будет учитывать современные тенденции и потребности населения.



