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Рабочая группа обсуждает ускоренное строительство путепровода в Мичуринске
На недавнем совещании рабочей группы, возглавляемой временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, основное внимание было уделено проекту нового путепровода в Мичуринске. Предполагается, что данное сооружение станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры региона, обеспечив удобное соединение микрорайона Кочетовка с центром города.
Новый путепровод рассчитан на то, чтобы значительно облегчить передвижение жителей и снизить транспортную нагрузку в зоне железнодорожного переезда, где регулярно возникают затяжные пробки. Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию уже осенью 2022 года, однако по ряду причин сроки были упущены. В ходе встречи обсуждались меры, направленные на оперативное сокращение отставания в строительном графике.
Особое внимание на совещании уделили проектированию и благоустройству прилегающей территории, поскольку путепровод проходит вдоль жилых районов. Специалисты подчеркнули, что конструкция должна быть не только функциональной, но и эстетически привлекательной, а также полностью доступной для маломобильных групп населения. Тщательная проработка всех деталей позволит создать безопасное и комфортное пространство для местных жителей.
Власти надеются, что реализация проекта в кратчайшие сроки улучшит транспортное сообщение Мичуринска, сократит время на переезды и станет значимым вкладом в развитие городской инфраструктуры региона.
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На недавнем совещании рабочей группы, возглавляемой временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, основное внимание было уделено проекту нового путепровода в Мичуринске. Предполагается, что данное сооружение станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры
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