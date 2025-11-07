Коллектор на набережной Тамбова снова в центре внимания: власти признали объект брошенным Комментариев: 0



Заместитель главы области Евгений Зименко сообщил, что ремонт коллектора, начавшийся осенью 2022 года, должен был завершиться к 1 ноября 2025-го. Однако большая часть запланированных работ всё ещё не выполнена. «Канализационные воды текут по тротуарам, газонам и попадают в Цну. Запах с набережной никуда не исчез», — отметил чиновник.



Ситуацию с «РКС-Тамбов», отвечающим за объект, накануне прокомментировал губернатор Евгений Первышов. Он подчеркнул, что власти рассматривают возможность передачи проблемных объектов коммунальной инфраструктуры под областное управление.

«Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение должны находиться в ведении государства. Государство эффективнее справляется с такими задачами. Практика это показывает», — заявил глава региона.



На заседании областной Думы главный управляющий директор «РКС-Тамбов» Ксения Абалина вновь сослалась на трудности с подрядчиком и погодные условия, но не смогла назвать ни точные сроки завершения работ, ни количество задействованных бригад.



«Могу сказать одно: объект брошен, им никто не занимается от слова совсем», — резюмировал Евгений Зименко.



