Коллектор на набережной Тамбова снова в центре внимания: власти признали объект брошенным
Вчера, 14:42
В Тамбовской областной Думе вновь обсудили ситуацию с ремонтом коллектора на набережной, который уже третий год остаётся одним из самых проблемных объектов города. Как отметили участники заседания комитета по промышленности, строительству, транспорту и развитию предпринимательства, работы фактически остановлены, на месте не видно ни рабочих, ни техники.
Заместитель главы области Евгений Зименко сообщил, что ремонт коллектора, начавшийся осенью 2022 года, должен был завершиться к 1 ноября 2025-го. Однако большая часть запланированных работ всё ещё не выполнена. «Канализационные воды текут по тротуарам, газонам и попадают в Цну. Запах с набережной никуда не исчез», — отметил чиновник.
Ситуацию с «РКС-Тамбов», отвечающим за объект, накануне прокомментировал губернатор Евгений Первышов. Он подчеркнул, что власти рассматривают возможность передачи проблемных объектов коммунальной инфраструктуры под областное управление.
«Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение должны находиться в ведении государства. Государство эффективнее справляется с такими задачами. Практика это показывает», — заявил глава региона.
На заседании областной Думы главный управляющий директор «РКС-Тамбов» Ксения Абалина вновь сослалась на трудности с подрядчиком и погодные условия, но не смогла назвать ни точные сроки завершения работ, ни количество задействованных бригад.
«Могу сказать одно: объект брошен, им никто не занимается от слова совсем», — резюмировал Евгений Зименко.
По словам Евгения Первышова, Тамбовская область не имеет положительных примеров концессионных соглашений. «По области успешных концессий нет. Везде всё [делается] ради своих интересов и получения прибыли, в большинстве случаев незаконной», — отметил губернатор.
