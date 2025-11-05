Евгений Первышов рассказал о стратегии развития региона и проблемах концессий на пресс-конференции Комментариев: 0



Губернатор отметил, что работа над стратегией продолжается и представляет собой «серьёзный пересмотр подходов в целеполагании». По его словам, документ создаётся в сотрудничестве с предпринимателями, аграриями и социальными структурами, а ключевая задача — объединить все сферы жизни области в единую систему с чёткими дорожными картами.



«Мы не пишем стратегию для себя. Мы пишем её вместе со всеми: предпринимательским сообществом, аграриями, соцблоком», — подчеркнул Евгений Первышов. Он также предложил пригласить представителей «Вердикта» на одну из стратегических сессий, чтобы журналисты могли увидеть процесс изнутри.



Одной из тем встречи стали концессионные соглашения. Губернатор заявил, что большинство из них заключались «в интересах частных структур, а не области», и подчеркнул: регион будет возвращать такие объекты под управление государства. Он отметил, что «по концессиям в регионе расследуется несколько уголовных дел».



Первышов также прокомментировал проблемы с нерадивыми подрядчиками, строительство путепровода в Мичуринске, ситуацию с «РКС-Тамбов» и состоянием городской набережной, а также рассказал о ходе расследования по дому-интернату «Серебряная долина» в Сосновском районе.



По словам губернатора, 2025 год станет для региона временем «исправления ошибок и притирки управленческой команды», а уже в следующем году область должна выйти на «нормальный ритм работы».



