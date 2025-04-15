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Работы на набережной Тамбова продолжаются: власти проверили ход ремонта коллектора
Вчера, 14:21
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На набережной Тамбова вновь прошло выездное совещание с участием представителей областного правительства, руководства компании «РКС-Тамбов», городской администрации и депутатов. Его провёл врио заместителя главы региона Евгений Зименко. Цель — лично оценить ход затянувшихся ремонтных работ на магистральном коллекторе, который тянется от Рассказовского шоссе до улицы Комсомольской.
Проект реконструкции коллектора общей протяжённостью 3,1 км реализуется уже третий год. Изначально планировалось обновить 2,8 км, но после корректировки проектно-сметной документации объём работ увеличился. Финансирование осуществляется за счёт средств Фонда национального благосостояния в рамках концессионного соглашения, а общая стоимость проекта превышает 800 миллионов рублей.
Напомним, в апреле 2024 года пришлось сменить подрядную организацию. Несмотря на сложности, рабочий процесс почти не останавливался. Евгений Зименко отметил, что специалисты действительно активно трудятся на объекте, однако в целях безопасности, скорее всего, будет закрыта для пешеходов нижняя часть набережной — от Рассказовского моста до Центра развития творчества детей и юношества. Именно эта зона используется для движения спецтехники и проведения земляных работ.
Реконструкция коллектора — важная и давно назревшая мера для города. От её завершения зависит устойчивость всей системы водоотведения, особенно в центральной части Тамбова. Власти пообещали держать проект под постоянным контролем и своевременно информировать жителей о ходе выполнения работ.
Фото: соцсети Евгения Зименко
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