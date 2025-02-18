В Тамбове обсудили реконструкцию коллекторов: депутаты выразили недовольство сроками работ Комментариев: 0



Депутаты выразили недовольство реализацией концессии «РКС-Тамбов». Основной проблемой назвали постоянные переносы сроков работ и неудовлетворительное состояние городской системы водоотведения.



Одним из ключевых вопросов стала ситуация с подрядчиком «Техносистема», получившим аванс в 80 млн рублей, но не выполнившим работы. Председатель Комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров задал директору «РКС-Тамбов» Ксении Абалиной вопрос о перспективах возврата средств. Абалина признала, что ситуация остаётся нерешённой, а подрядчик готовится к банкротству, что делает взыскание маловероятным.



Также депутаты затронули перенос сроков ремонта коллектора на Набережной. Александров напомнил, что на заседании городской Думы в ноябре 2024 года был согласован очередной перенос сроков, однако с тех пор прошло несколько месяцев, и ситуация не изменилась. Абалина сообщила, что первый этап работ отстаёт от графика на три недели, а во втором возникли сложности. Тем не менее, компания заверила, что освободит площадь Музыки ко Дню города. На вопрос о возможном переносе окончания работ на 2026 год директор «РКС-Тамбов» ответила, что для этого не будет правовых оснований.



Также обсуждался вопрос сброса нечистот в реку, вызвавшего жалобы жителей на неприятные запахи. Александров отметил, что из-за загрязнения Набережная утратила статус главной прогулочной зоны города. В ответ Абалина объяснила, что насосы засоряются, а отключить водоотведение невозможно, поэтому сбросы неизбежны.



По итогам заседания были приняты следующие решения:



- В случае невыполнения обязательств «РКС-Тамбов» депутаты могут поставить вопрос о расторжении концессионного соглашения.

- Ускорить работы на Набережной, чтобы завершить основные этапы к 9 Мая и Дню города.

- Усилить контроль за графиком реконструкции коллектора и провести выездное совещание в апреле.



На данный момент техническая готовность реконструкции коллектора на Набережной составляет 57%. Депутаты подчеркнули, что если ситуация не изменится, могут последовать жёсткие меры в отношении подрядчика. В Тамбовской областной Думе состоялось заседание Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства под председательством Константина Черкасова. Главной темой стало обсуждение реконструкции магистральных и канализационных коллекторов в Тамбове за 2023–2024 годы и планы на 2025 год. В работе приняли участие представители регионального правительства, администрации Тамбова и депутаты городского Комитета по ЖКХ.Депутаты выразили недовольство реализацией концессии «РКС-Тамбов». Основной проблемой назвали постоянные переносы сроков работ и неудовлетворительное состояние городской системы водоотведения.Одним из ключевых вопросов стала ситуация с подрядчиком «Техносистема», получившим аванс в 80 млн рублей, но не выполнившим работы. Председатель Комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров задал директору «РКС-Тамбов» Ксении Абалиной вопрос о перспективах возврата средств. Абалина признала, что ситуация остаётся нерешённой, а подрядчик готовится к банкротству, что делает взыскание маловероятным.Также депутаты затронули перенос сроков ремонта коллектора на Набережной. Александров напомнил, что на заседании городской Думы в ноябре 2024 года был согласован очередной перенос сроков, однако с тех пор прошло несколько месяцев, и ситуация не изменилась. Абалина сообщила, что первый этап работ отстаёт от графика на три недели, а во втором возникли сложности. Тем не менее, компания заверила, что освободит площадь Музыки ко Дню города. На вопрос о возможном переносе окончания работ на 2026 год директор «РКС-Тамбов» ответила, что для этого не будет правовых оснований.Также обсуждался вопрос сброса нечистот в реку, вызвавшего жалобы жителей на неприятные запахи. Александров отметил, что из-за загрязнения Набережная утратила статус главной прогулочной зоны города. В ответ Абалина объяснила, что насосы засоряются, а отключить водоотведение невозможно, поэтому сбросы неизбежны.По итогам заседания были приняты следующие решения:- В случае невыполнения обязательств «РКС-Тамбов» депутаты могут поставить вопрос о расторжении концессионного соглашения.- Ускорить работы на Набережной, чтобы завершить основные этапы к 9 Мая и Дню города.- Усилить контроль за графиком реконструкции коллектора и провести выездное совещание в апреле.На данный момент техническая готовность реконструкции коллектора на Набережной составляет 57%. Депутаты подчеркнули, что если ситуация не изменится, могут последовать жёсткие меры в отношении подрядчика.



