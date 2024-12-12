|
Депутаты признали реализацию программы «Формирование городской среды» неудовлетворительной
Вчера, 14:32
Комментариев: 0
Версия для печати
11 декабря на заседании Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы депутаты заслушали отчёт Министерства ТЭК и ЖКХ о выполнении государственной программы «Формирование современной городской среды в Тамбовской области» за 2023–2024 годы. Итоги реализации программы получили оценку «неудовлетворительно», что стало неожиданным решением для региональной практики.
Оценка, по информации источника из администрации региона, отражает объективное состояние дел и носит характер предупреждения. Проблемы накопились из-за многократных срывов сроков, смен подрядчиков и хищений бюджетных средств.
Реализация программы сопровождалась скандалами, охватившими почти всю область. Вовремя завершённых проектов почти нет, в то время как недоделки зафиксированы в Тамбове, Мичуринске, Моршанске и других населённых пунктах. Задержки сдачи объектов и нецелевое использование средств стали распространённым явлением.
Депутаты выразили надежду, что строгая оценка станет стимулом для улучшения работы. В 2024 году планируется усилить контроль за выполнением мероприятий программы, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения.
Программа, задуманная для улучшения качества городской среды, пока не оправдывает ожиданий. Региональным властям предстоит значительная работа по исправлению ситуации и восстановлению доверия жителей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.