Тамбовские депутаты обсудили подготовку к отопительному сезону Комментариев: 0



В то же время остаются значительные проблемы с подготовкой жилого фонда к отопительному сезону. Восемь управляющих компаний не завершили необходимые работы к началу отопительного сезона, а некоторые из них до сих пор не выполнили свои обязательства. Дополнительной проблемой является то, что часть тепловых сетей обслуживается индивидуальными предпринимателями, чья деятельность неоднократно вызывала жалобы. По мнению депутатов, такие сети должны находиться в ведении ресурсоснабжающих организаций, чтобы повысить качество предоставляемых услуг.



Отдельное внимание было уделено жалобам на отсутствие тепла, поступавшим от жильцов как старого жилого фонда, так и новостроек. В некоторых домах причиной стали проблемы с трубами или завоздушенность системы, которые могли быть предотвращены своевременными работами.



Депутат Артём Александров отметил, что проблема носит системный характер, а управляющие компании часто формально подходят к подготовке домов, что приводит к повторению одних и тех же сложностей из года в год. На заседании комитета было предложено усилить контроль над управляющими организациями и добиться устранения всех выявленных недостатков. На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам ЖКХ депутаты и представители администрации обсудили итоги подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Было отмечено, что город в целом вошёл в сезон без серьёзных сбоев. Аварийные ситуации, хотя и фиксировались, устранялись оперативно. Количество заявок на устранение аварий снизилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что стало возможным благодаря усилению контроля со стороны муниципалитета.В то же время остаются значительные проблемы с подготовкой жилого фонда к отопительному сезону. Восемь управляющих компаний не завершили необходимые работы к началу отопительного сезона, а некоторые из них до сих пор не выполнили свои обязательства. Дополнительной проблемой является то, что часть тепловых сетей обслуживается индивидуальными предпринимателями, чья деятельность неоднократно вызывала жалобы. По мнению депутатов, такие сети должны находиться в ведении ресурсоснабжающих организаций, чтобы повысить качество предоставляемых услуг.Отдельное внимание было уделено жалобам на отсутствие тепла, поступавшим от жильцов как старого жилого фонда, так и новостроек. В некоторых домах причиной стали проблемы с трубами или завоздушенность системы, которые могли быть предотвращены своевременными работами.Депутат Артём Александров отметил, что проблема носит системный характер, а управляющие компании часто формально подходят к подготовке домов, что приводит к повторению одних и тех же сложностей из года в год. На заседании комитета было предложено усилить контроль над управляющими организациями и добиться устранения всех выявленных недостатков.



