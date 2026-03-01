|
В Тамбовской области запустили программу поддержки семьи вместе с Wildberries и Russ
В Тамбовской области запускают программу поддержки семьи, материнства и детства совместно с объединённой компанией Wildberries и Russ. О старте проекта сообщил глава региона Евгений Первышов, уточнив, что инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья».
По словам Первышова, идею обсуждали с основателем Wildberries и руководителем объединённой компании Татьяной Ким на полях Петербургского международного экономического форума, а также на встрече в Москве. Пилотным регионом выбрали Тамбовскую область. Как отметил глава региона, выбор связан в том числе с тем, что с 2025 года в Котовске работает крупный логистический центр Wildberries.
Программа включает несколько направлений. В частности, предусмотрены бесплатные наборы вещей для новорождённых от российских производителей, которые являются резидентами «Платформы роста». Также планируется закупка современного реабилитационного оборудования для семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Отдельный блок, как следует из сообщения, посвящён обновлению и модернизации социальных и медицинских учреждений региона. Кроме того, в рамках проекта заявлены общественные мероприятия, встречи и семейные праздники.
