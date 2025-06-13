Тамбов усиливает сотрудничество с WB-Travel: регион делает ставку на цифровой туризм Комментариев: 0



Хотя регион представлен на платформе WB-Travel ещё с июля 2023 года, именно после недавних контактов обновление контента о Тамбовщине заметно ускорилось. Как уточнили в областном Министерстве туризма, на цифровой витрине стали регулярно появляться новые материалы о достопримечательностях, исторических личностях и культурных объектах области. Пользователям сервиса стали доступны данные о маршрутах, событиях, билетах и вариантах передвижения по региону.



— Взаимодействие с WB-Travel расширяет горизонты. Мы рассчитываем, что узнаваемость Тамбова вырастет, и это откроет новые возможности для частных инвестиций в туристическую отрасль, — подчеркнули в Минтуризме области.



WB-Travel позиционируется как универсальный онлайн-инструмент для внутреннего туризма: здесь можно бронировать транспорт, планировать путешествия по интересам и находить информацию о культурной и событийной жизни регионов. Сегодня в Черноземье только Тамбовская и Липецкая области активно представлены на платформе, что создаёт преимущество в борьбе за внимание потенциальных путешественников.



Однако, как подчёркивают наблюдатели, устойчивый интерес к Тамбову во многом будет зависеть от внутренней туристической среды — состояния инфраструктуры, сохранности памятников и готовности региональной власти работать не только с витринами, но и с реальными проблемами на местах. Тамбовская область выходит на новый уровень партнёрства с туристическим сервисом WB-Travel, созданным при участии компании Wildberries. Поводом для активизации сотрудничества стала недавняя встреча врио губернатора Евгения Первышова с основательницей Wildberries и руководителем компании РВБ Татьяной Ким. Как сообщает издание «Площадь», переговоры прошли в конце мая 2025 года и ознаменовали собой очередной этап в развитии туристического бренда региона.Хотя регион представлен на платформе WB-Travel ещё с июля 2023 года, именно после недавних контактов обновление контента о Тамбовщине заметно ускорилось. Как уточнили в областном Министерстве туризма, на цифровой витрине стали регулярно появляться новые материалы о достопримечательностях, исторических личностях и культурных объектах области. Пользователям сервиса стали доступны данные о маршрутах, событиях, билетах и вариантах передвижения по региону.— подчеркнули в Минтуризме области.WB-Travel позиционируется как универсальный онлайн-инструмент для внутреннего туризма: здесь можно бронировать транспорт, планировать путешествия по интересам и находить информацию о культурной и событийной жизни регионов. Сегодня в Черноземье только Тамбовская и Липецкая области активно представлены на платформе, что создаёт преимущество в борьбе за внимание потенциальных путешественников.Однако, как подчёркивают наблюдатели, устойчивый интерес к Тамбову во многом будет зависеть от внутренней туристической среды — состояния инфраструктуры, сохранности памятников и готовности региональной власти работать не только с витринами, но и с реальными проблемами на местах.



