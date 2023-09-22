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Жителей Тамбовской области приглашают пройти цифровой диктант
С 29 сентября по 15 октября в России будет проводиться акция под названием "Цифровой Диктант" (6+). Все желающие смогут проверить свой уровень грамотности на специальной платформе ЦифровойДиктант.рф.
"Цифровой Диктант" - это ежегодное событие, которое позволяет участникам ознакомиться с новыми технологиями, цифровыми сервисами и продуктами, а также создать собственный путь к повышению грамотности в цифровой сфере.
Для участия в диктанте предлагаются тесты, специально разработанные для разных возрастных групп: дети (7-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и пожилые люди (от 60 лет).
Результатом акции будет определение индекса цифровой грамотности населения России. В результате проведения цифрового диктанта в 2022 году Тамбовская область стала одним из регионов-лидеров по уровню цифровой грамотности населения.
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С 29 сентября по 15 октября в России будет проводиться акция под названием "Цифровой Диктант" (6+). Все желающие смогут проверить свой уровень грамотности на специальной платформе ЦифровойДиктант.рф.
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