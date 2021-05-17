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Образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант»: участвуем вместе!
17 мая 2021
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С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция – «Всероссийский налоговый диктант».
Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.
Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат.
Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный Вами e-mail.
Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя способами:
- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!
Отдел работы с налогоплательщиками
ИФНС России по г.Тамбову
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