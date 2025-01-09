|
В Тамбовской области создан Проектный офис для развития кадров в сфере туризма
Вчера, 11:40
Комментариев: 0
Версия для печати
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о создании Проектного офиса по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства.
Новая структура займётся подготовкой специалистов для туристической отрасли региона, исследованием потребностей рынка труда и предоставлением информационной поддержки для укрепления кадрового потенциала.
В состав офиса вошли представители органов власти, сферы туризма, образования, труда, а также научных и общественных организаций. Их задачи включают разработку программ и планов по развитию кадров для туристической отрасли, а также внесение предложений по улучшению работы в данной сфере.
По словам и.о. министра туризма Наталии Почетновой, отрасль активно развивается, и квалифицированные специалисты востребованы на всех этапах туристического сервиса. Необходимы сотрудники различных направлений: менеджеры по туризму и продвижению, специалисты гостиничного сервиса, дизайнеры, фотографы и персонал обслуживания.
Создание Проектного офиса должно помочь региону справиться с растущей потребностью в кадрах, соответствующих современным стандартам и особенностям местной социокультурной среды.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.