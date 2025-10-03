|
Группа Russ приобрела одно из старейших рекламных агентств Тамбовской области
Группа Russ завершила сделку по покупке компании «Инфо-Ю» — одного из старейших игроков рынка наружной рекламы в Тамбовской области. Как сообщает издание «Вердикт», все юридические формальности были завершены 3 октября.
Новым владельцем «Инфо-Ю» стало ООО «РВБ», созданное в результате интеграции крупнейшего маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Прежние учредители — Леонид Рудой и Татьяна Плахотникова — вышли из состава собственников.
Рекламное агентство «Инфо-Ю» работает на рынке с 2003 года. В 2024 году компания показала рост: выручка составила 42 млн руб. (+36% к предыдущему году), прибыль — 3,3 млн руб. (+268%). В её управлении находятся десятки статичных и цифровых рекламных конструкций по всей области.
«В наших планах — обновление и стандартизация инвентаря „Инфо-Ю“ в регионе», — рассказал «Вердикту» директор регионального департамента Группы Russ Антон Комаров.
ООО «РВБ» зарегистрировано в июле 2024 года, его годовая выручка достигла 441 млрд руб., прибыль — 48 млрд руб.
