В Тамбове после обрушения здания XIX века возбуждено уголовное дело В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли и части фасада нежилого здания на улице Коммунальной, 26. Инцидент произошёл 20 февраля 2026 года. Пострадавших нет. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и относится к памятникам архитектуры XIX века. По

Дело строителя «народной плотины» вновь возвращено в прокуратуру Уголовное дело в отношении Александра Романова, которого считают инициатором строительства так называемой «народной плотины» на реке Цна, вновь возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению в суде. Об этом сообщили источники издания «Вердикт». Решение принято на

Искусственный интеллект по-тамбовски: в Державинском обсудили, как технологии меняют регион В ТГУ имени Г.Р. Державина в рамках конференции «Саяпинские чтения» развернулась живая дискуссия о будущем искусственного интеллекта в Тамбовской области. Разговор получился не академическим — с конкретикой, спорами и амбициозными планами. И.о. декана факультета информационных технологий и

В Тамбове началось строительство нового корпуса «Электроприбора»: появится 600 рабочих мест В Тамбове дан старт строительству нового производственного корпуса завода «Электроприбор». В церемонии принял участие глава региона Евгений Первышов. Новый объект станет частью инвестиционного проекта по расширению производства авиаприборов для гражданских самолётов. Мощности предприятия

В Тамбовской области обсуждают закон о запрете склонения к абортам В Тамбовской области начата независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта «О запрете и профилактике склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области». Документ подготовлен в рамках государственной политики, направленной на сокращение числа абортов и

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Накануне Дня

Апелляция отменила взыскание 18,6 млн руб. с «Сабуровского комбината хлебопродуктов» Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о взыскании с ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» 18,6 млн руб. в пользу страховой компании «РСХБ страхование». Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Агрополис "Сабурово"», в структуру которого входит

На ремонт дороги через Сосновку и Староюрьево направят 624 млн рублей Казённое учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на ремонт автомобильной дороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский — 2-е Левые Ламки — Вырубово — Дмитриевка. Начальная цена контракта составляет 624,4 млн руб. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета,

В Тамбовском округе вандалы повредили водосброс пруда Криуша В Тамбовском округе зафиксирован акт вандализма на водосбросном сооружении пруда Криуша, расположенного недалеко от села Козьмодемьяновка. Повреждение обнаружили специалисты «Тамбовского водного хозяйства» во время планового предпаводкового обследования гидротехнических сооружений. Как сообщил

В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют 134 дома В Тамбовской области в 2026 году планируется провести капитальный ремонт 134 многоквартирных домов. Как сообщил в своём телеграм-канале заместитель главы региона Евгений Зименко, программа будет расширена на 11,6% по сравнению с прошлым годом и охватит МКД в 17 муниципалитетах. В общей сложности

Росприроднадзор требует с «РКС-Тамбов» более 409 млн руб. за ущерб реке Цна Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого водному объекту. Сумма требований превышает 409 млн руб. Иск поступил в суд 10 февраля, однако пока оставлен без движения.

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана В Мичуринске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Памятную дату отметили по инициативе местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».

Тамбовская область вышла на второе место в России по производству муки Тамбовская область по итогам 2025 года заняла второе место в стране и первое в Центральном федеральном округе по объёмам производства муки. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По информации регионального министерства сельского хозяйства, в прошлом году в области произведено более 666 тыс.

Бастрыкин потребовал доклад по делу о протекающей крыше в селе Донское История с проблемным домом на улице Молодёжной в селе Донском дошла до федерального уровня. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома. Как сообщили в СУ СК России по Тамбовской области, в СМИ и

В Тамбовском областном суде проводили в почётную отставку двух судей В Тамбовском областном суде состоялись торжественные проводы в почётную отставку заместителя председателя суда Наталии Босси и судьи Александра Горелика. Их полномочия прекращаются 19 февраля 2026 года на основании личных заявлений об отставке в соответствии с законом РФ «О статусе судей в

Власти Тамбовской области заявили, что усилили контроль за уборкой льда и снега Резкое похолодание после кратковременной оттепели превратило дороги и тротуары Тамбовской области в каток. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве региона, где прозвучали конкретные поручения по обеспечению безопасности жителей. Как сообщил исполняющий обязанности министра

В Котовске замглавврача отправили под домашний арест после гибели рабочего В Тамбовской области суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю главного врача клинической больницы города Котовска. Она подозревается в халатности, повлёкшей гибель человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Тамбовской области. Уголовное дело возбуждено

В администрации Тамбовского округа назначен новый управляющий делами Исполняющий обязанности главы Тамбовского муниципального округа Александр Орионов назначил Татьяну Загузову управляющей делами администрации. Об этом «ПроТамбову» сообщила сама Татьяна Загузова. Согласно информации, размещённой на официальном сайте администрации, управляющий делами курирует

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев В преддверии Дня Тамбовских героев в школе № 1 г. Мичуринска прошла встреча одиннадцатиклассников с участником специальной военной операции, членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных

В Тамбове планируют создать государственную управляющую компанию В Тамбове может появиться государственная управляющая компания, которая будет заниматься содержанием многоквартирного жилого фонда. Об этом, как сообщает деловое издание «Вердикт», заявил глава Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в Правительстве региона. По словам