В Тамбове началось строительство нового корпуса «Электроприбора»: появится 600 рабочих мест
Вчера, 10:20
В Тамбове дан старт строительству нового производственного корпуса завода «Электроприбор». В церемонии принял участие глава региона Евгений Первышов.
Новый объект станет частью инвестиционного проекта по расширению производства авиаприборов для гражданских самолётов. Мощности предприятия планируется увеличить вдвое.
«Новый корпус также обеспечит почти 600 дополнительных высококвалифицированных рабочих мест. Достойный уровень заработной платы и социальная ориентированность предприятия должны привлечь новые кадры в промышленную сферу», — отметил Евгений Первышов.
Как сообщил генеральный директор предприятия Алексей Слугин, завод остаётся единственным в стране производителем навигационного оборудования для самолётов МС-21, Sukhoi Superjet NEW, ИЛ-114, ИЛ-96 и ТУ-214.
Проект предусматривает строительство корпуса с виброизолированным фундаментом и оснащение его более чем 200 единицами современного оборудования.
«Продолжим реализовывать целенаправленную программу по возвращению Тамбовщине статуса промышленного региона. Это позволит сохранить молодёжь в Тамбовской области и переломить ситуацию с оттоком населения», — написал глава региона в социальных сетях.
Сегодня на «Электроприборе» работают более 4 тыс. человек.
