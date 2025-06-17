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Гендиректор ЗАО «ДСУ-2» стал фигурантом оперативных мероприятий
Сегодня, 10:31
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Утром 19 июня сотрудники правоохранительных органов пришли по адресу проживания генерального директора ЗАО «ДСУ-2». Как сообщает издание «ПроТамбов», действия проводятся в рамках оперативно-служебной деятельности. В настоящий момент журналисты уточняют детали у официальных представителей силовых структур.
Ранее стало известно, что Следственное управление СК РФ по Тамбовской области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц компании. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — речь идет о нарушении по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. Установленный ущерб составляет около 120 млн рублей. Согласно открытым источникам, руководителем ЗАО «ДСУ-2» является Роман Зудин.
По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год руководство предприятия вносило в налоговую отчётность ложные сведения о сделках с контрагентами. В результате организация незаконно воспользовалась налоговыми вычетами и искусственно снизила налогооблагаемую базу. Возбуждение дела стало возможным благодаря материалам, собранным региональным управлением Федеральной налоговой службы. Сейчас следователи продолжают работу по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего.
Стоит отметить, что весной текущего года ЗАО «ДСУ-2» выиграло контракт на обслуживание федеральных автодорог в Тамбовской и Липецкой областях. Сумма контракта после корректировки составила 975 млн рублей. Срок завершения работ установлен на 6 августа 2027 года.
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