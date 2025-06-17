В Тамбовской области могут временно ограничить мобильный интернет из-за угроз воздушной опасности 0 В Тамбовской области допускается временное отключение мобильного интернета в условиях повышенной угрозы безопасности. Об этом сообщили в региональном департаменте цифрового развития, пояснив, что подобные меры принимаются в связи с проведением специальной военной операции и зависят от оценки

Россельхозбанк получил награду за участие в акции «Монетная неделя» в Тамбовской области 0 В Тамбовской области подвели итоги акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 19 апреля. Почти 960 тысяч монет вернули тамбовчане в денежный оборот во время проведения в регионе Монетной недели. Более 95 тысяч монет разного номинала на сумму более 378 тысяч рублей – принял Россельхозбанк. По

Гендиректор ЗАО «ДСУ-2» стал фигурантом оперативных мероприятий 0 Утром 19 июня сотрудники правоохранительных органов пришли по адресу проживания генерального директора ЗАО «ДСУ-2». Как сообщает издание «ПроТамбов», действия проводятся в рамках оперативно-служебной деятельности. В настоящий момент журналисты уточняют детали у официальных представителей силовых

Ночная атака дронов на Тамбовскую область отражена 0 В ночь на 17 июня системы ПВО на территории Тамбовской области отразили очередную воздушную атаку. По официальной информации врио губернатора Евгения Первышова, опубликованной в его телеграм-канале, в небе над регионом было уничтожено четыре украинских беспилотника. Обошлось без разрушений и жертв.

Преподавателя МичГАУ оштрафовали на 4 миллиона за систематические взятки от студентов 0 Суд признал старшего преподавателя Мичуринского аграрного университета (МичГАУ) виновным в получении взяток. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области, преступления носили системный характер и совершались в течение пяти лет — с 2018 по 2023 год.

Генеральный директор предстанет перед судом за хищение 9 миллионов при благоустройстве дворов 0 В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.4 УК РФ). В ближайшее время дело поступит в Октябрьский районный суд города Тамбова для

Офис Россельхозбанка в Жердевке открылся по новому адресу 0 16 июня офис Россельхозбанка (РСХБ) в Жердевке открылся по новому адресу: г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 131.

«Стыд и позор»: Евгений Первышов жёстко раскритиковал концессионеров на фоне проблем с «РКС-Тамбов» 0 Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в правительстве региона резко высказался в адрес компаний, работающих по концессионным соглашениям. Главным объектом критики вновь стала «РКС-Тамбов», отвечающая за коммунальную инфраструктуру

Кадровые перестановки в прокуратуре и судах 0 В Тамбовской области произошли значимые изменения в кадровом составе правоохранительной и судебной системы. На должность прокурора Инжавинского района назначена Ирина Болдырева, ранее занимавшая пост заместителя прокурора Ржаксинского района. Приказ о её назначении подписал Генеральный прокурор

Тамбовская область поздравляет медицинских работников 0 В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника — профессиональный праздник врачей, фельдшеров, медсестёр и всех, кто ежедневно стоит на страже здоровья граждан. В Тамбовской области поздравления принимают 4305 врачей и 10 926 работников среднего звена.

В Умётском районе отменили условный срок за систематические нарушения 0 В Умётском районе суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции и отменил условное осуждение 35-летнему местному жителю. Ранее он был признан виновным в хищении имущества, но во время испытательного срока неоднократно нарушал порядок и игнорировал требования суда.

Тамбов усиливает сотрудничество с WB-Travel: регион делает ставку на цифровой туризм 0 Тамбовская область выходит на новый уровень партнёрства с туристическим сервисом WB-Travel, созданным при участии компании Wildberries. Поводом для активизации сотрудничества стала недавняя встреча врио губернатора Евгения Первышова с основательницей Wildberries и руководителем компании РВБ

Пожары, ДТП и безопасность у воды: сводка МЧС по Тамбовской области за сутки 0 За минувшие сутки на территории Тамбовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пять техногенных пожаров. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось избежать серьёзных последствий.

Тамбов и Сухум укрепляют побратимские связи: делегация из Абхазии посетила регион 0 Тамбов вновь стал площадкой для тёплого межрегионального диалога: в преддверии Дня России и Дня города столицу области с официальным визитом посетила делегация из Сухума — столицы Республики Абхазия. Этот визит стал очередным подтверждением многолетней дружбы: города-побратимы поддерживают

Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев» 0 12 июня, в День России, президент и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин провёл в Кремле встречу с участниками всероссийской программы «Время героев». Среди приглашённых на мероприятие был и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

Водительница из Мордовского района погасила 44 штрафа после ареста счетов 0 В Мордовское районное отделение службы судебных приставов поступили 44 исполнительных документа в отношении 23-летней жительницы, систематически нарушавшей правила дорожного движения. Общая сумма задолженности по административным штрафам ГИБДД составила 44 тысячи рублей.

В День России "Новые люди" организовали для тамбовчан праздничные площадки 0 В день двойного праздника — Дня России и 389-летия Тамбова — активисты и сторонники партии "Новые люди" развернули в городе масштабную праздничную программу. 12 июня на двух площадках прошли мероприятия, которые собрали сотни тамбовчан всех возрастов.

Новый Селивёрстов: детективы с экзистенциальной глубиной 0 Недавно в свет вышла новая книга Владимира Ивановича Селивёрстова «Тамбовский детектив-4», посвящённая памяти родителей Ивана Ивановича и Ираиды Ивановны Селивёрстовых. Издание продолжает популярную в конце 1990-х — начале 2000-х серию «тамбовских детективов», благодаря которой автор обрёл широкую

Роспотребнадзор опубликовал данные о качестве воды на пляжах Тамбовской области 0 Региональное управление Роспотребнадзора провело анализ состояния воды и почвы на пляжах Тамбовской области. Проверки проводились в преддверии купального сезона: всего специалисты исследовали 101 пробу воды по микробиологическим показателям, 79 — по санитарно-химическим, 54 — по паразитологическим,

Разбитая дорога в Бокино под Тамбовом попала в поле зрения СК 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей села Бокино Тамбовской области и поручил провести проверку состояния местной дороги, ставшей источником многолетнего недовольства. Основанием послужило обращение, поступившее в Информационный центр СКР. В