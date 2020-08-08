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Сегодня на восьми улицах города Тамбова не будет электричества
Сегодня, 10:16
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В связи с ремонтными работами на электросетях, которые проводит АО «ОРЭС - Тамбов» в городе Тамбове в период с 9 утра до 16:00 электричество будет отключено в следующих домах:
- улица Николая Вирты, дома 143-157
- бульвар Энтузиастов, дома 17-31
- улица Новосёлов, дома 2-14 и другие.
Второй этап отключения будет во второй половине дня на улицах: Пионерская, 16 и Астраханская, дом 37 А.
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