«Чернозем – 2020» состоится 0 Администрация Тамбовской области опубликовала постановление №645 о снятии ограничений на проведение всех мероприятий на открытом воздухе. Таким образом, состоится рок-фестиваль ЧЕРНОЗЁМ.

День садовода пройдет на удаленке 0 В режиме «онлайн» 18 сентября в Мичуринске планируют провести день садовода.

Сегодня на восьми улицах города Тамбова не будет электричества 0 В связи с ремонтными работами на электросетях, которые проводит АО «ОРЭС - Тамбов» в городе Тамбове в период с 9 утра до 16:00 электричество будет отключено в следующих домах:

Снижается количество заболевших коронавирусом 0 В Тамбовской области снижается количество заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев.

Сергей Попов: «Проблема с Водоканалом у нас стала уже городской» 0 Жители целого микрорайона в городе Тамбове по ул. Мичуринская от 24 школы и до бульвара Энтузиастов мучаются с водоснабжением, точнее его отсутствием. В многоквартирных домах начиная с 3 этажа, практически полностью отсутствует холодная вода.

Шесть партий будут участвовать в выборах в гордуму 0 Избирательная комиссия города Тамбова зарегистрировала на выборах депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва шесть политических партий: «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «За правду».

КФХ получили господдержку на общую сумму более 66 миллионов рублей 0 В управлении сельского хозяйства Тамбовской области приняли решение выделить 11 млн рублей господдержки трем крестьянско-фермерским хозяйствам.

Эксперты: в Тамбовской области на губернаторских выборах возможен второй тур 0 Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем докладе отмечает, что в Тамбовской области существует риск протестного голосования против переназначения Александра Никитина на новый срок по образу 2018 года.

Обещания и реальность 0 Сейчас мало кто вспоминает про утвержденную в 2012 году депутатами Тамбовской городской Думы от фракции «Единая Россия» — «Стратегию-2020», которая должна была кардинальным образом улучшить жизнь жителей города Тамбова. Давайте разберем, что нам обещали и как обстоят дела на самом деле. Рассмотрим

В Тамбове перекрыли две улицы 0 В областном центре до сентября перекрыли движение на двух улицах. На улице Пушкарская прокладывают новый трубопровод для водоснабжения, а на 2-м Комсомольском проезде ремонтируют дорогу.

Тамбовская область перешла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу 0 Тамбовская область перешла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, возобновилась деятельность всех торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания, в том числе организаций закрытого типа.

Депутаты выясняют, как водозаборные узлы оказались в частных руках 0 Вчера состоялось первое заседание рабочей комиссии при Тамбовской городской Думе по вопросу: как водозаборные узлы города Тамбова оказались в частных руках.

Под Тамбовом незаконно работал детский лагерь 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области зафиксировало факт того, что санаторий «Сосны» формально отказался участвовать в летней оздоровительной кампании 2020, на самом деле принял группу детей в количестве 45 человек.

В Уварово реконструируют самую крупную канализационно-насосную станцию 0 В городе Уварово АО «ТСК» приступило к реконструкции самой крупной канализационно-насосной станции на улице Южной через которую проходит 80% канализационных стоков города.

Движение по Советской до Запрудной в Тамбове в 2020 не откроют 0 Несмотря на заверения властей в 2020 году не стоит ожидать открытие дороги, которая должна соединить ул. Советская и Запрудную.

В ДТП на территории Сампурского района погибло три человека 0 Сегодня ночью на территории Сампурского района произошло ДТП - лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Range Rover.

Внимание в Тамбове на Набережной прорвало канализацию 0 Вчера в Тамбове произошла очередная крупная авария на канализационном коллекторе на территории Набережной.

Через суд жители Рязанского проезда сумели отстоять двор 0 Вступило в законную силу решение Ленинского районного суда города Тамбова по иску жильцов дома № 6 по Рязанскому проезду, которые отстояли свою придомовую территорию.

Ряд депутатов областной Думы выступили против одобрения отчета губернатора 0 Продолжаются обсуждения отчета главы администрации Тамбовской области Александра Никитина о результатах работы исполнительной ветви власти за 2019 год. Не все депутаты областной Думы оказались единодушны во мнении, что отчет необходимо одобрить, следовательно, признать работу администрации области

Под Тамбовом загорелся грузовой поезд, перевозивший уголь 0 Под Тамбовом между станциями «Тамбов» и «Пушкари» произошло ЧП - загорелся грузовой поезд, перевозивший уголь.