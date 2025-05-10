Уроки мужества и памяти для будущих поколений Комментариев: 0



Накануне 80-летия Великой Победы ветеран афганской кампании Валерий Николаевич Дудин провёл несколько памятных встреч. В школе № 1 посёлка Токаревка состоялся Урок мужества, на который были приглашены восьмиклассники. Для Валерия Николаевича встреча стала особенно значимой, ведь он сам в прошлом был учеником этой школы.



Свою историю он начал с рассказа о юношеской мечте служить в воздушно-десантных войсках. Ради этого Дудин записался в парашютную секцию, а в 18 лет был призван в армию и направлен на обучение по специальности наводчика-оператора в составе 107-й дивизии. После учёбы подал рапорт на отправку в Афганистан. Уже 13 мая 1980 года он прибыл в состав 3-го парашютно-десантного батальона 103-й Витебской гвардейской дивизии. Сначала служил под Кабулом, затем был переброшен в Кандагар. За мужество и верность долгу был награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».



Беседа со школьниками прошла в живой и тёплой атмосфере. Ребята задавали множество вопросов, интересовались подробностями службы, рассматривали фотографии из Афганистана. В завершение встречи Валерий Николаевич напомнил, как важно помнить подвиги солдат разных поколений, благодаря которым мы живём под мирным небом.



Особенное место в программе мероприятий заняла встреча в детском саду № 11 «Оленёнок», где прошёл праздник памяти, посвящённый героям Великой Отечественной войны и современным защитникам Отечества. Малыши с увлечением смотрели документальный фильм, слушали рассказ ветерана, делились историями о своих прадедах, исполняли песни военных лет, танцевали вальс и демонстрировали семейные фотографии. Патриотическая атмосфера объединила всех — и взрослых, и детей.



Эти встречи стали важной частью воспитания подрастающего поколения. Дети получили не только новые знания, но и эмоциональный опыт соприкосновения с героической историей своей страны. День Памяти надолго останется в их сердцах как день гордости, уважения и осознания, что Победа — это не только праздник, но и долг перед памятью о тех, кто сражался за мир. Ветераны боевых действий Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают вносить весомый вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи. Эти люди — не просто герои былых времён, а настоящие наставники для нового поколения, чей пример учит чести, долгу и любви к Родине.Накануне 80-летия Великой Победы ветеран афганской кампании Валерий Николаевич Дудин провёл несколько памятных встреч. В школе № 1 посёлка Токаревка состоялся Урок мужества, на который были приглашены восьмиклассники. Для Валерия Николаевича встреча стала особенно значимой, ведь он сам в прошлом был учеником этой школы.Свою историю он начал с рассказа о юношеской мечте служить в воздушно-десантных войсках. Ради этого Дудин записался в парашютную секцию, а в 18 лет был призван в армию и направлен на обучение по специальности наводчика-оператора в составе 107-й дивизии. После учёбы подал рапорт на отправку в Афганистан. Уже 13 мая 1980 года он прибыл в состав 3-го парашютно-десантного батальона 103-й Витебской гвардейской дивизии. Сначала служил под Кабулом, затем был переброшен в Кандагар. За мужество и верность долгу был награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».Беседа со школьниками прошла в живой и тёплой атмосфере. Ребята задавали множество вопросов, интересовались подробностями службы, рассматривали фотографии из Афганистана. В завершение встречи Валерий Николаевич напомнил, как важно помнить подвиги солдат разных поколений, благодаря которым мы живём под мирным небом.Особенное место в программе мероприятий заняла встреча в детском саду № 11 «Оленёнок», где прошёл праздник памяти, посвящённый героям Великой Отечественной войны и современным защитникам Отечества. Малыши с увлечением смотрели документальный фильм, слушали рассказ ветерана, делились историями о своих прадедах, исполняли песни военных лет, танцевали вальс и демонстрировали семейные фотографии. Патриотическая атмосфера объединила всех — и взрослых, и детей.Эти встречи стали важной частью воспитания подрастающего поколения. Дети получили не только новые знания, но и эмоциональный опыт соприкосновения с героической историей своей страны. День Памяти надолго останется в их сердцах как день гордости, уважения и осознания, что Победа — это не только праздник, но и долг перед памятью о тех, кто сражался за мир.



