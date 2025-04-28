День Памяти в Сосновском округе: ветераны провели уроки Мужества и высадили «Сад памяти» Комментариев: 0



Ветеран боевых действий в Афганистане, воин-десантник Сергей Воробьёв, член Мичуринского отделения Тамбовской области «Российского Союза ветеранов Афганистана», вместе с другими бывшими военнослужащими 459-й отдельной роты спецназначения под руководством председателя Всероссийской организации инвалидов А.М. Мамедова, посетил четыре школы округа.



В школе № 1 посёлка Подлесное прошёл насыщенный урок Мужества. Ветераны поделились с учащимися воспоминаниями о своей службе, говорили о долге, патриотизме и важности сохранения исторической памяти. Школьники с интересом слушали рассказы, задавали вопросы, проявляя неподдельный интерес к прошлому своей страны.



Во второй школе того же посёлка прошла акция «Сад памяти»: участники высадили деревья в честь солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Эта традиция стала символом живой памяти, укоренившейся в земле, как и подвиг героев — в сердцах людей.



Далее ветераны побывали в школе № 1 в Сосновке. Здесь также прошла памятная линейка и очередной патриотический урок. У здания школы посадили ели и туи — знак уважения к поколению победителей и погибшим воинам. В школе № 2 посёлка Сосновка состоялась завершающая встреча. Ветераны вновь говорили с детьми о службе, мужестве и современности, а затем совместно возложили цветы к памятнику воинам, не вернувшимся из Афганистана.



В памятных мероприятиях приняли участие ветераны из Мичуринска, Тамбова, Пензы и Москвы. Всего около учебных заведений было высажено 100 деревьев.



Эти встречи стали не просто уроками истории, но и настоящими примерами гражданского подвига. Они показали, что патриотизм воспитывается не лозунгами, а делами — искренними, живыми, близкими каждому школьнику. Ветераны боевых действий продолжают служить Отечеству. В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Сосновском муниципальном округе прошёл День Памяти, объединивший школы, учащихся и героев локальных конфликтов.Ветеран боевых действий в Афганистане, воин-десантник Сергей Воробьёв, член Мичуринского отделения Тамбовской области «Российского Союза ветеранов Афганистана», вместе с другими бывшими военнослужащими 459-й отдельной роты спецназначения под руководством председателя Всероссийской организации инвалидов А.М. Мамедова, посетил четыре школы округа.В школе № 1 посёлка Подлесное прошёл насыщенный урок Мужества. Ветераны поделились с учащимися воспоминаниями о своей службе, говорили о долге, патриотизме и важности сохранения исторической памяти. Школьники с интересом слушали рассказы, задавали вопросы, проявляя неподдельный интерес к прошлому своей страны.Во второй школе того же посёлка прошла акция «Сад памяти»: участники высадили деревья в честь солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Эта традиция стала символом живой памяти, укоренившейся в земле, как и подвиг героев — в сердцах людей.Далее ветераны побывали в школе № 1 в Сосновке. Здесь также прошла памятная линейка и очередной патриотический урок. У здания школы посадили ели и туи — знак уважения к поколению победителей и погибшим воинам. В школе № 2 посёлка Сосновка состоялась завершающая встреча. Ветераны вновь говорили с детьми о службе, мужестве и современности, а затем совместно возложили цветы к памятнику воинам, не вернувшимся из Афганистана.В памятных мероприятиях приняли участие ветераны из Мичуринска, Тамбова, Пензы и Москвы. Всего около учебных заведений было высажено 100 деревьев.Эти встречи стали не просто уроками истории, но и настоящими примерами гражданского подвига. Они показали, что патриотизм воспитывается не лозунгами, а делами — искренними, живыми, близкими каждому школьнику.



