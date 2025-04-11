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Директор «Стройпремьера» осуждена за мошенничество при освещении дороги в Тамбовской области
Сегодня, 09:30
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Суд признал генерального директора ООО «Стройпремьер» виновной в мошенничестве в особо крупном размере при реализации госконтракта на освещение участка дороги в Тамбовской области. Её приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
По материалам дела, в 2019 году предприятие заключило контракт с ТОГКУ «Тамбовавтодор» на установку освещения на участке автодороги «Тамбов–Пенза» – Столовое – Бондари – Пичаево – Вернадовка – с. Марьевка. Однако, вместо предусмотренных проектной документацией осветительных приборов, руководительница компании распорядилась установить 67 светодиодных светильников, которые стоили значительно дешевле.
Технические документы с ложными сведениями были подписаны лично генеральным директором. Разница между фактической стоимостью оборудования и указанной в отчётности составила более 1,2 миллиона рублей. Именно такую сумму женщина незаконно присвоила из бюджетных средств.
Прокуратура Тамбовского района поддержала обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Несмотря на смягчающие обстоятельства, суд назначил обвиняемой реальное наказание — два года колонии. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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