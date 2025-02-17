Фактический руководитель компании «Махаон» осуждён за мошенничество с дольщиками в Тамбове Комментариев: 0



Следствие установило, что в период с 2014 по 2017 год Джавадов привлекал деньги граждан для строительства многоквартирного дома на улице Советской, 192А в Тамбове. Финансирование осуществлялось через договоры беспроцентного займа и долевого участия. Однако дом так и не был достроен, а ущерб, нанесённый дольщикам, превысил 30 миллионов рублей.



Чтобы частично компенсировать потери, с пострадавшими заключались договоры участия в строительстве других объектов. Однако данная схема была расценена следствием как мошенничество.



Компания ООО «Махаон» была зарегистрирована в Тамбове в 2013 году и специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий. Её учредителем числился Юрий Широков, а генеральным директором до начала банкротства был Александр Воеводкин. С 2018 года фирма не вела активной деятельности, отчитываясь о нулевой выручке, а в настоящее время проходит процедуру банкротства.



Власти Тамбовской области ранее объявили, что права всех обманутых дольщиков региона восстановлены. Однако судебные разбирательства по случаям недобросовестного строительства продолжаются, а приговор Джавадову стал ещё одним шагом в восстановлении справедливости для пострадавших граждан. Октябрьский районный суд Тамбова признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере фактического руководителя строительной компании ООО «Махаон» Хасана Джавадова. По решению суда он приговорён к четырём годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Следствие установило, что в период с 2014 по 2017 год Джавадов привлекал деньги граждан для строительства многоквартирного дома на улице Советской, 192А в Тамбове. Финансирование осуществлялось через договоры беспроцентного займа и долевого участия. Однако дом так и не был достроен, а ущерб, нанесённый дольщикам, превысил 30 миллионов рублей.Чтобы частично компенсировать потери, с пострадавшими заключались договоры участия в строительстве других объектов. Однако данная схема была расценена следствием как мошенничество.Компания ООО «Махаон» была зарегистрирована в Тамбове в 2013 году и специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий. Её учредителем числился Юрий Широков, а генеральным директором до начала банкротства был Александр Воеводкин. С 2018 года фирма не вела активной деятельности, отчитываясь о нулевой выручке, а в настоящее время проходит процедуру банкротства.Власти Тамбовской области ранее объявили, что права всех обманутых дольщиков региона восстановлены. Однако судебные разбирательства по случаям недобросовестного строительства продолжаются, а приговор Джавадову стал ещё одним шагом в восстановлении справедливости для пострадавших граждан.



