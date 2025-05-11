Бывшего директора «Тамбовской строительной компании» осудили за попытку хищения 23 миллионов рублей Комментариев: 0



Следствие установило, что с октября 2017 года по март 2025 года Болотина, возглавляя организацию, подала в налоговую инспекцию декларацию с требованием возместить НДС из федерального бюджета на сумму в 23 миллиона рублей. Для обоснования своей позиции она инициировала подписание фиктивных договоров и других бухгалтерских документов. Однако налоговые органы, проведя камеральную проверку, отказали в возврате средств, выявив несоответствия.



Свою вину экс-директор компании не признала. Подробности её правовой позиции в ходе процесса не раскрываются, как и аргументы стороны защиты.



По информации портала Rusprofile, ООО «Тамбовская строительная компания» официально прекратило существование в марте 2025 года после завершения процедуры ликвидации. Банкротство предприятия началось ещё в декабре 2018 года по иску ПАО «Квадра» (в настоящее время — АО «РИР энерго»), которая требовала взыскать задолженность в размере 1,65 млн рублей.



Судебное разбирательство стало завершающей главой в истории компании, деятельность которой на протяжении более семи лет оставалась в поле зрения как деловых кругов, так и надзорных органов региона. В Октябрьском районном суде Тамбова завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-гендиректора ООО «Тамбовская строительная компания» Елены Болотиной. Суд признал её виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, подсудимой назначено наказание — четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.Следствие установило, что с октября 2017 года по март 2025 года Болотина, возглавляя организацию, подала в налоговую инспекцию декларацию с требованием возместить НДС из федерального бюджета на сумму в 23 миллиона рублей. Для обоснования своей позиции она инициировала подписание фиктивных договоров и других бухгалтерских документов. Однако налоговые органы, проведя камеральную проверку, отказали в возврате средств, выявив несоответствия.Свою вину экс-директор компании не признала. Подробности её правовой позиции в ходе процесса не раскрываются, как и аргументы стороны защиты.По информации портала Rusprofile, ООО «Тамбовская строительная компания» официально прекратило существование в марте 2025 года после завершения процедуры ликвидации. Банкротство предприятия началось ещё в декабре 2018 года по иску ПАО «Квадра» (в настоящее время — АО «РИР энерго»), которая требовала взыскать задолженность в размере 1,65 млн рублей.Судебное разбирательство стало завершающей главой в истории компании, деятельность которой на протяжении более семи лет оставалась в поле зрения как деловых кругов, так и надзорных органов региона.



