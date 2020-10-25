Глава Тамбова предложила повысить тарифы на коммунальные услуги Комментариев: 0



Речь идет о повышении тарифов на коммунальные услуги выше предельного индекса, который составляет 4%. Депутатам предлагается согласовать повышение до 7,6%. Это связано с необходимостью продления инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Тамбове. В частности, тариф на питьевую воду увеличится на 15,7%.



По мнению председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александрова нельзя повышать тарифы в условиях, когда инвестиционная программа не исполняется в полном объеме.



«Когда в прошлом году мы утверждали инвестиционную программу, одно из обязательств, которое взяло на себя АО «ТКС», было, что до июльского повышения тарифов будут произведены ремонтные работы на коллекторе по Гастелло. Это было не только заявлено в СМИ, но и также прописано в документах инвестиционной программы. К работам на Гастелло только приступили», — отмечает Артём Александров. Глава города Тамбова Наталия Макаревич внесла в городскую Думу проект решения «О согласовании проекта постановления главы администрации Тамбовской области «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тамбовской области на 2021 год».Речь идет о повышении тарифов на коммунальные услуги выше предельного индекса, который составляет 4%. Депутатам предлагается согласовать повышение до 7,6%. Это связано с необходимостью продления инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Тамбове. В частности, тариф на питьевую воду увеличится на 15,7%.По мнению председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александрова нельзя повышать тарифы в условиях, когда инвестиционная программа не исполняется в полном объеме., — отмечает Артём Александров.



