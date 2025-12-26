|
|
Дело о гибели пенсионера в Котовске: под суд пойдёт директор управляющей компании
Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей организации. Ему вменяется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, руководитель управляющей компании, обслуживавшей многоквартирный дом № 32 по улице Котовского в Котовске, не организовал работы по опиловке, обрезке либо вырубке аварийных деревьев на придомовой территории. Также он не принял мер к привлечению специализированной подрядной организации для выполнения таких работ.
Трагедия произошла 21 ноября 2024 года. В результате падения фрагментов ствола тополя и его ветвей на 76-летнего мужчину прохожий получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.
По данным из открытых источников, управление домом осуществляет ООО «Жилищное хозяйство», генеральным директором которого является Олег Толмачёв. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбовской области коммунальную инфраструктуру намерены обновлять ежегодно и на постоянной основе. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов, указав, что мероприятия по ремонту и модернизации должны быть включены в производственные программы всех ресурсоснабжающих организаций и
Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей организации. Ему вменяется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по
В Тамбове, судя по всему, подходит к логическому завершению многолетняя история с пустующей территорией за Ледовым дворцом спорта «Кристалл». Участок, который годами оставался символом затянувшегося ожидания и предметом споров, наконец получил более-менее понятный вектор развития — и, что
Октябрьский районный суд Тамбова избрал меру пресечения водителю автомобиля «Тойота Камри», сбившему насмерть 8-летнего мальчика у здания тамбовского «Водоканала» на улице Тулиновской. Как сообщили в суде, по итогам рассмотрения ходатайства следствия обвиняемому назначен домашний арест. Трагедия
Московское ООО Научно-испытательный центр строительных материалов и конструкций («НИЦ СМК») обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к УФАС России по Тамбовской области, оспаривая решение антимонопольного органа о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Исковое
На прошедшей пресс-конференции главы администрации Тамбова Максима Косенкова журналисты вновь подняли один из самых болезненных для города вопросов — сроки завершения ремонта канализационного коллектора на Набережной. Как сообщает деловое издание «Вердикт», вопрос о ходе работ задал главный
Власти Тамбова в конце года отчитались о ходе решения многолетней проблемы качества холодного водоснабжения в посёлке Строитель, на которую местные жители жаловались годами. По словам горожан, из кранов нередко текла вода, больше похожая по цвету на «пепси-колу», чем на питьевую. Как сообщил глава
Глава администрации Тамбова Максим Косенков 25 декабря провёл пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов, в том числе о развитии городского транспорта — одной из самых острых тем для жителей областного центра. По словам Максима Косенкова, в настоящее время в регионе совместно
Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Тамбова о взыскании 15 млн руб. Средства были выделены муниципалитету в виде субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды. Как следует из
В Тамбовской области состоялось первое заседание Совета по демографической и семейной политике, созданного распоряжением главы региона Евгения Первышова всего неделю назад. Председателем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. Как сообщает деловое издание «Вердикт», редактор
Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка представила третий отраслевой рейтинг топ-менеджеров агропромышленного комплекса «Соль земли». Он подводит итоги работы управленцев за год и выявляет лидеров в агропромышленном комплексе.
Директор ООО «РКС-Тамбов» Ксения Абалина сегодня подала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об уходе подтвердили как в самой тамбовской компании, так и в головной структуре — РКС-Холдинг. В пресс-службе РКС-Тамбов сообщили, что временно руководство предприятием возложено на
Россельхознадзор временно ограничил экспорт продукции тамбовского ООО «Токарёвская птицефабрика». Причиной стало повторное выявление нарушений требований безопасности: в пробах замороженного мяса птицы, исследованных в Казахстане, обнаружены сальмонеллы. Кроме того, ведомство усилило лабораторный
В Тамбове 23 декабря после масштабной реконструкции состоялась церемония возвращения Вечного огня на мемориале «Вечная слава» на Соборной площади. Как сообщили в правительстве региона, мероприятие стало финальным событием Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В
В Тамбове днём произошла смертельная авария с участием ребёнка. Около 14 часов у административного здания Водоканала («РКС-Тамбов») на улице Тулиновской, 5 автомобиль «Тойота Камри» сбил 8-летнего мальчика. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. По данным Госавтоинспекции, за
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Арест продлён ещё на три месяца — до 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Под стражей до той же даты останется и второй фигурант дела — Александр Соломатин, ранее
В Тамбове обсуждают возможную отставку управляющего директора ООО «РКС-Тамбов» Ксении Абалиной. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Тамбов Главное», где со ссылкой на источники сообщается, что кадровое решение может быть принято уже в январе. Главный редактор делового издания «Вердикт»
Тамбовской городской Думой согласован бюджет областного центра на 2026 год. Доходы города определены в объёме 10,9 млрд руб., расходы — 10,7 млрд руб., что формирует профицит порядка 225 млн руб. Как следует из пояснительных материалов, основная нагрузка по расходам в следующем году ляжет на
В школе № 18 имени Э. Д. Потапова в Тамбове прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Эдуарда Потапова — уроженца Мичуринска, фронтовика и педагога, чьё имя носит образовательное учреждение. Эдуард Дмитриевич родился в 1925 году в Мичуринске. До начала Великой
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает оказывать помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. В минувшие выходные
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление прокуратуры региона и привлёк бенефициаров обанкротившегося застройщика ООО «Элитстрой» к субсидиарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. Как уточняет «ПроТамбов», речь идёт о бывшем генеральном