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Директор торговой компании в Тамбовской области предстанет перед судом за невыплату зарплаты
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Торговый дом «Транссервис». Руководителя предприятия обвиняют в длительной невыплате заработной платы своим сотрудникам, несмотря на наличие финансовых средств.
По данным следствия, с сентября 2023 года по март 2024 года работники компании систематически не получали зарплату. Общая сумма задолженности составила более 700 тысяч рублей. При этом установлено, что у предприятия имелись возможности для выполнения обязательств перед персоналом, однако выплаты не производились по причине корыстной заинтересованности со стороны руководства.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ — «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершённая из корыстной заинтересованности руководителем организации». Оно направлено мировому судье города Котовска для рассмотрения по существу.
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