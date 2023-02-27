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Перед судом предстанет инженер, обвиняемый в нарушении требований охраны труда
Прокурором Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего инженера сельскохозяйственной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый допустил к сельскохозяйственным работам комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» под управлением механизатора, с неисправностями при которых эксплуатация комбайна запрещена – в отсутствие предохранительного щитка на карданном вале выгрузного шнека. При выгрузке семян подсолнечника из бункера комбайна в кузов грузового автомобиля одежда потерпевшего попала в незащищенные предохранительным щитком движущиеся части комбайна – карданный вал выгрузного шнека, вследствие чего накрутилась на него и с силой сдавила последнему грудную клетку. В результате этого мужчина получил тяжкие телесные повреждения от которых скончался на месте происшествия.
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