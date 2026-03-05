Учредителя «Завком-Инжиниринга» будут судить по делу о мошенничестве на 31 млн рублей и незаконных валютных операциях Комментариев: 0



По версии следствия, в 2024 году обвиняемый вместе с сообщниками действовал через подконтрольные и аффилированные зарубежные компании и подготовил фиктивные документы по контракту на изготовление и поставку оборудования для образовательного учреждения. Финансирование, как указывает прокуратура, шло из государственного фонда. Затраты по контракту были необоснованно завышены, ущерб бюджету оценён более чем в 31 млн рублей.



Кроме того, фигурантам вменяют проведение валютных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидента. В банк, выполнявший функции агента валютного контроля, предоставлялись документы с заведомо ложными сведениями. Общая сумма таких переводов, по данным надзорного ведомства, превысила 42 млн рублей.



Расследование проводило УФСБ России по Тамбовской области. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.



Речь идёт об учредителе ООО «Завком-Инжиниринг». В суд также направлены материалы в отношении двух других руководителей этой же коммерческой организации, которые проходят по делу как соучастники.



Ранее сообщалось, что по делу «Завком-Инжиниринг» Ленинский районный суд Тамбова избирал меры пресечения нескольким фигурантам, включая руководителей компании. Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя местного предприятия. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Материалы направлены в Ленинский районный суд Тамбова.По версии следствия, в 2024 году обвиняемый вместе с сообщниками действовал через подконтрольные и аффилированные зарубежные компании и подготовил фиктивные документы по контракту на изготовление и поставку оборудования для образовательного учреждения. Финансирование, как указывает прокуратура, шло из государственного фонда. Затраты по контракту были необоснованно завышены, ущерб бюджету оценён более чем в 31 млн рублей.Кроме того, фигурантам вменяют проведение валютных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидента. В банк, выполнявший функции агента валютного контроля, предоставлялись документы с заведомо ложными сведениями. Общая сумма таких переводов, по данным надзорного ведомства, превысила 42 млн рублей.Расследование проводило УФСБ России по Тамбовской области. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.Речь идёт об учредителе ООО «Завком-Инжиниринг». В суд также направлены материалы в отношении двух других руководителей этой же коммерческой организации, которые проходят по делу как соучастники.Ранее сообщалось, что по делу «Завком-Инжиниринг» Ленинский районный суд Тамбова избирал меры пресечения нескольким фигурантам, включая руководителей компании.



