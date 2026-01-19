Суд отложил рассмотрение дела экс-министра здравоохранения из-за её неявки 0 В Ленинском районном суде Тамбова прошло второе заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщает деловое издание «Вердикт», заседание не состоялось из-за неявки

Тамбовская область стала лидером Черноземья по росту цен 0 По итогам декабря 2025 года Тамбовская область показала самый высокий уровень инфляции среди регионов Черноземья. По данным регионального отделения Банка России, годовой рост цен в регионе составил 6,52%. Следом за Тамбовской областью в инфляционном рейтинге идут Курская область с показателем

Гендиректор «ДСУ-2» стал фигурантом нового уголовного дела о налогах 0 Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило новое уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более чем на 300 млн рублей. По данным следствия, в 2022 году руководитель компании

Бывшего главу Мичуринска обязали возместить ущерб муниципалитету 0 Суд удовлетворил иск прокуратуры Мичуринска о взыскании ущерба с бывшего главы города Александра Кузнецова. По решению суда с экс-чиновника подлежит взысканию более 3,2 млн руб. Прокуратура установила, что в 2016 году при руководстве Александра Кузнецова муниципалитет приобрёл старое здание

Проезд в электричках в Тамбовской области подорожает с февраля 0 С 1 февраля 2026 года в Тамбовской области повысится стоимость проезда в пригородных поездах. Тарифы вырастут на 5,1%, сообщили в департаменте цен и тарифов региона. Максимальная стоимость проезда составит 28,8 руб. за первые 10 км пути, независимо от расстояния поездки. За каждый километр после

Застройщик «МГС Строй» попал под процедуру наблюдения 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО СЗ «МГС Строй». Она продлится до 19 мая. Инициатором дела о банкротстве выступила государственная корпорация ДОМ.РФ. Причиной судебного разбирательства стали долги по арендным платежам за земельные участки с объектами

«Тамбовавтодор» проиграл спор с подрядчиком по путепроводу в Мичуринске 0 Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по спору между ТОГКУ «Тамбовавтодор» и самарским ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна», связанному со строительством путепровода в Мичуринске. Суд отказал заказчику во взыскании 42,6 млн руб. и удовлетворил встречный иск

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова 0 Стало известно о смерти директора Юридического института Тамбовского государственного технического университета Елены Евгеньевны Орловой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни. Более десяти лет Елена Евгеньевна возглавляла Юридический институт Тамбовского государственного технического

В Тамбовской области восстановят пункты весового контроля для борьбы с перегрузом фур 0 В Тамбовской области продолжается работа по восстановлению системы весового контроля на региональных дорогах. Вопрос вновь обсудили на оперативном совещании в правительстве области. Поручение проработать запуск стационарных пунктов весового контроля было дано профильному министерству ещё в декабре

Фермера из Тамбовской области обязали вернуть грант на животноводческую ферму 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск министерства сельского хозяйства региона к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Сергею Праслову. Суд обязал фермера вернуть средства гранта, предоставленного на создание семейной животноводческой фермы, а также выплатить проценты. Судом

В 2025 году свыше 2,8 тысячи семей в Тамбовской области улучшили свои жилищные условия с использованием средств материнского капитала 0 Свыше 2,8 тысячи тамбовских семей воспользовались материнским капиталом для улучшения жилищных условий. На обеспечение этих целей Отделение СФР по Тамбовской области перечислило на счета застройщиков, кредитных учреждений, жилищных кооперативов и физических лиц 1,8 млрд рублей. С помощью

Подрядчику ремонта дороги в Знаменском округе предъявили неустойки почти на 10 млн рублей 0 Администрация Знаменского муниципального округа Тамбовской области подала иск в арбитражный суд к ООО «Независимая строительная компания» из Иваново. Муниципалитет требует взыскать с подрядчика более 9,7 млн руб. неустоек за нарушение условий контракта. Предварительное заседание по делу назначено

В Новой Малиновке решили проблему с проездом к жилым домам 0 В Притамбовье удалось урегулировать ситуацию с проездом к домам жителей микрорайона Новая Малиновка. С соответствующей просьбой они ранее обратились к главе Тамбовского муниципального округа Константину Пудовкину во время личного приёма. Проезд к жилым домам проходил через земельный участок,

Пенсионеру из Староюрьевского района вернут деньги, похищенные телефонными мошенниками 0 Прокуратура Староюрьевского района помогла восстановить права 62-летнего жителя муниципалитета, который пострадал от действий телефонных мошенников. По данным надзорного ведомства, в марте 2025 года мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать на фондовой бирже. После этого потерпевшего

В Тамбове отметили 35-летие «Рассказ-газеты» презентацией нового номера 0 В книжном магазине «Моя книга» прошла презентация очередного номера «Рассказ-газеты». 2026 год стал для издания юбилейным — газета выходит уже 35 лет. Издание было основано в 1991 году и в первые годы выпускалось тиражом до 90 тыс. экземпляров. Тогда литературная «самиздатовская» пресса вызывала

В Тамбовском районном суде отметили юбилей учреждения 0 В Тамбовском районном суде состоялось юбилейное мероприятие, собравшее действующих судей, сотрудников аппарата и ветеранов судебной системы. Торжество прошло в здании суда. Председатель суда Анна Кондакова, открывая мероприятие, подчеркнула важность работы судебных органов для защиты прав граждан

В Тамбове оставили под стражей директора техникума по делу о фиктивном обучении мигрантов 0 Тамбовский областной суд не стал смягчать меру пресечения директору кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза, обвиняемому в организации незаконной миграции. Суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Тамбова о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщили в

Прокуратура требует более 100 млн руб. с подрядчика модульных МФЦ в Кирсанове и Жердевке 0 Прокуратура Тамбовской области подала иск в Арбитражный суд Московской области к московскому ООО «Стройдомсервис». Сумма требований составляет 101,8 млн руб. Иск заявлен в интересах правительства региона, подробности требований пока не раскрываются. Суд уже принял заявление к производству. В

ФНС подала заявление о банкротстве компании «Тамбов-10» 0 УФНС России по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании ООО «ИСК «Тамбов-10» несостоятельным. Об этом сообщает издание «Вердикт». Детали требований налогового органа пока не раскрываются. По данным Rusprofile, на 10 ноября 2025 года у компании

В Тамбове планируют рекультивацию старой свалки у Авиационной и Бастионной 0 Власти Тамбовской области готовят проект полной рекультивации территории бывшей городской свалки в районе улиц Авиационная и Бастионная. Реализовать его планируется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Предварительная стоимость всех