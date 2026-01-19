|
Гендиректор «ДСУ-2» стал фигурантом нового уголовного дела о налогах
Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило новое уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более чем на 300 млн рублей.
По данным следствия, в 2022 году руководитель компании вносил недостоверные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль. Это позволило незаконно воспользоваться налоговыми вычетами и завысить расходы, что привело к неуплате налогов в полном объёме. Материалы для возбуждения дела поступили из регионального управления Федеральной налоговой службы.
Ранее Роман Зудин уже стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в завышении стоимости работ при выполнении госконтракта на капитальный ремонт автодороги в 2021–2022 годах. По версии следствия, ущерб бюджету превысил 200 млн рублей.
В декабре прошлого года Ленинский районный суд Тамбова продлил Зудину срок содержания под стражей до апреля 2026 года. При этом известно, что следственные действия по налоговому эпизоду в отношении руководителя «ДСУ-2» и самой компании проводились ещё летом 2025 года.
