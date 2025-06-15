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Генеральный директор предстанет перед судом за хищение 9 миллионов при благоустройстве дворов
В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.4 УК РФ). В ближайшее время дело поступит в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2022 году в ходе выполнения государственных контрактов на благоустройство придомовых территорий в трёх муниципалитетах региона обвиняемый искусственно завысил стоимость выполненных работ. В результате ему удалось незаконно присвоить свыше 9 миллионов рублей из бюджета.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, вместе с уголовным делом в суд также направлен гражданский иск о возмещении причинённого ущерба.
Обвинение настаивает, что действия фигуранта нанесли ощутимый урон государственным финансам, и настаивает на полном возмещении похищенных средств.
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