После обращения к Путину тамбовчанам пообещали капремонт «пентагона» — но только в 2027 году Комментариев: 0



В своём видеообращении тамбовчане сообщили, что состояние конструкций стремительно ухудшается. «Бездействие чиновников, тем самым, доводит состояние стен до аварийного. На сегодняшний день на фасаде есть множественные трещины, разрушение защитного слоя бетона и панелей, коррозирующая арматура», — говорится в обращении.



Жители утверждают, что администрация Тамбова и областное министерство ТЭК и ЖКХ, располагая проектно-сметной документацией с обоснованием необходимости утепления фасада, не включили дом в краткосрочную программу капремонта на 2025–2027 годы. По их словам, это создаёт прямую угрозу для 622 квартир, в которых проживают пенсионеры и семьи с детьми. «В ближайшее время жители 622 квартир смогут остаться без крыши над головой», — говорится в обращении.



После публикации обращения Фонд капитального ремонта Тамбовской области направил официальный ответ. В нём указано, что ремонт всё же запланирован, но не ранее 2027 года. «В 2026 году планируется проведение подготовительных мероприятий в целях выполнения работ по капитальному ремонту фасада дома 131 по ул. Чичканова г. Тамбова в 2027 году», — сообщили в ФКР.



Таким образом, «пентагон» будет отремонтирован, однако сроки, как отмечают жители, остаются для них критичными. При этом сами тамбовчане обращаются на прямую линию Президента уже третий год подряд, и только сейчас, пусть и с опозданием, последовала конкретная реакция. Жители крупнейшего жилого дома Тамбова — так называемого «пентагона» на улице Чичканова, 131 — вновь обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину, заявив о критическом состоянии здания и многолетнем бездействии чиновников. По их словам, капитального ремонта фасада дом ждёт уже более 10 лет.В своём видеообращении тамбовчане сообщили, что состояние конструкций стремительно ухудшается. «Бездействие чиновников, тем самым, доводит состояние стен до аварийного. На сегодняшний день на фасаде есть множественные трещины, разрушение защитного слоя бетона и панелей, коррозирующая арматура», — говорится в обращении.Жители утверждают, что администрация Тамбова и областное министерство ТЭК и ЖКХ, располагая проектно-сметной документацией с обоснованием необходимости утепления фасада, не включили дом в краткосрочную программу капремонта на 2025–2027 годы. По их словам, это создаёт прямую угрозу для 622 квартир, в которых проживают пенсионеры и семьи с детьми. «В ближайшее время жители 622 квартир смогут остаться без крыши над головой», — говорится в обращении.После публикации обращения Фонд капитального ремонта Тамбовской области направил официальный ответ. В нём указано, что ремонт всё же запланирован, но не ранее 2027 года. «В 2026 году планируется проведение подготовительных мероприятий в целях выполнения работ по капитальному ремонту фасада дома 131 по ул. Чичканова г. Тамбова в 2027 году», — сообщили в ФКР.Таким образом, «пентагон» будет отремонтирован, однако сроки, как отмечают жители, остаются для них критичными. При этом сами тамбовчане обращаются на прямую линию Президента уже третий год подряд, и только сейчас, пусть и с опозданием, последовала конкретная реакция.



