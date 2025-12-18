|
После обращения к Путину тамбовчанам пообещали капремонт «пентагона» — но только в 2027 году
Вчера, 16:00
Комментариев: 0
Жители крупнейшего жилого дома Тамбова — так называемого «пентагона» на улице Чичканова, 131 — вновь обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину, заявив о критическом состоянии здания и многолетнем бездействии чиновников. По их словам, капитального ремонта фасада дом ждёт уже более 10 лет.
В своём видеообращении тамбовчане сообщили, что состояние конструкций стремительно ухудшается. «Бездействие чиновников, тем самым, доводит состояние стен до аварийного. На сегодняшний день на фасаде есть множественные трещины, разрушение защитного слоя бетона и панелей, коррозирующая арматура», — говорится в обращении.
Жители утверждают, что администрация Тамбова и областное министерство ТЭК и ЖКХ, располагая проектно-сметной документацией с обоснованием необходимости утепления фасада, не включили дом в краткосрочную программу капремонта на 2025–2027 годы. По их словам, это создаёт прямую угрозу для 622 квартир, в которых проживают пенсионеры и семьи с детьми. «В ближайшее время жители 622 квартир смогут остаться без крыши над головой», — говорится в обращении.
После публикации обращения Фонд капитального ремонта Тамбовской области направил официальный ответ. В нём указано, что ремонт всё же запланирован, но не ранее 2027 года. «В 2026 году планируется проведение подготовительных мероприятий в целях выполнения работ по капитальному ремонту фасада дома 131 по ул. Чичканова г. Тамбова в 2027 году», — сообщили в ФКР.
Таким образом, «пентагон» будет отремонтирован, однако сроки, как отмечают жители, остаются для них критичными. При этом сами тамбовчане обращаются на прямую линию Президента уже третий год подряд, и только сейчас, пусть и с опозданием, последовала конкретная реакция.
