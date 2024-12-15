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Жители Тамбова записали повторное обращение к президенту о капитальном ремонте дома

Сегодня, 16:51
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Жители Тамбова записали повторное обращение к президенту о капитальном ремонте домаЖители многоквартирного дома № 131 по улице Чичканова в Тамбове вновь обратились к президенту России Владимиру Путину, записав повторное видеообращение. Они просят вмешаться в ситуацию с капитальным ремонтом их дома, которая, по их словам, остаётся нерешённой уже много лет, - сообщает издание «Региональные известия».

Первое обращение, сделанное в прошлом году, не дало результата. Как утверждают жильцы, тогда решение вопроса было поручено местным чиновникам, чьё бездействие они и критиковали. За прошедшее время фасад дома, требующий утепления и ремонта, продолжает разрушаться, а в некоторых квартирах стены начали покрываться плесенью.

Люди отмечают, что из-за неутеплённых стен они вынуждены переплачивать за отопление, которое фактически уходит на обогрев улицы. Дом, в котором 16 подъездов и более 600 квартир, является одним из крупнейших в регионе, а ухудшение его состояния затрагивает более тысячи жителей.
Ремонт фасада был запланирован ещё на 2014–2016 годы, но работы так и не начались. Граждане указывают, что неоднократно пытались добиться изменений через местные органы власти, однако их усилия не принесли результата. Ранее они безуспешно обращались за помощью к бывшему главе региона Максиму Егорову.

В своём обращении жители ссылаются на слова президента о необходимости беречь жилой фонд и улучшать условия жизни граждан. Они надеются, что их проблема наконец привлечёт внимание, а ремонт дома будет проведён в кратчайшие сроки.

Фото: редакция «Региональных известий»
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