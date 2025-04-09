Весенний всплеск активности клещей в Тамбовской области: заболевших уже более ста человек Комментариев: 0



Как отметили специалисты, наибольшее число случаев укусов произошло на приусадебных участках. Это подчеркивает необходимость проведения акарицидных обработок не только в лесопарковых зонах, но и на территориях частных домовладений. Также зафиксированы единичные случаи укусов в природных биотопах.



С начала сезона в области исследовали 102 снятых с людей клеща. В 10 случаях был выявлен возбудитель клещевого боррелиоза (болезни Лайма) — одного из самых распространенных заболеваний, передающихся при укусах клещей. Помимо боррелиоза, клещи могут переносить гранулоцитарный анаплазмоз, туляремию и моноцитарный эрлихиоз.



Роспотребнадзор напоминает: самой эффективной мерой профилактики остается личная защита. При нахождении на потенциально опасной территории необходимо надевать закрытую одежду, использовать репелленты и проводить регулярные осмотры кожи. Особенно важно это при выездах на природу и в весенне-летний сезон, когда клещи наиболее активны.



Жителям региона также рекомендуют своевременно проводить акарицидную обработку участков и обращаться за медицинской помощью при первых симптомах после укуса, не дожидаясь осложнений.



Фото: pxhere.com/ru С приходом весны в Тамбовской области вновь обострилась эпидемиологическая обстановка, связанная с активностью клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 10 апреля за медицинской помощью уже обратились 117 человек, укушенных клещами. Из них 45 — дети. Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь и организовано наблюдение.Как отметили специалисты, наибольшее число случаев укусов произошло на приусадебных участках. Это подчеркивает необходимость проведения акарицидных обработок не только в лесопарковых зонах, но и на территориях частных домовладений. Также зафиксированы единичные случаи укусов в природных биотопах.С начала сезона в области исследовали 102 снятых с людей клеща. В 10 случаях был выявлен возбудитель клещевого боррелиоза (болезни Лайма) — одного из самых распространенных заболеваний, передающихся при укусах клещей. Помимо боррелиоза, клещи могут переносить гранулоцитарный анаплазмоз, туляремию и моноцитарный эрлихиоз.Роспотребнадзор напоминает: самой эффективной мерой профилактики остается личная защита. При нахождении на потенциально опасной территории необходимо надевать закрытую одежду, использовать репелленты и проводить регулярные осмотры кожи. Особенно важно это при выездах на природу и в весенне-летний сезон, когда клещи наиболее активны.Жителям региона также рекомендуют своевременно проводить акарицидную обработку участков и обращаться за медицинской помощью при первых симптомах после укуса, не дожидаясь осложнений.Фото: pxhere.com/ru



