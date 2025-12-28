|
Резонансное ДТП у «Водоканала» в Тамбове: дело передали в Следственный комитет
Сегодня, 17:05
Уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика, сбитого автомобилем рядом со зданием «Водоканала» в Тамбове, передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Тамбовской области. Об этом сообщило деловое издание «Вердикт», отметив, что решение принято на фоне широкого общественного резонанса.
Авария произошла 23 декабря на улице Тулиновской. Изначально дело расследовалось органами полиции, которые возбудили его по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека.
По предварительной информации, водитель Toyota Camry попытался проехать через тротуар и пешеходный переход к несанкционированной парковке и сбил ребёнка, который шёл по тротуару вместе с друзьями. Мальчик погиб на месте. Позже выяснилось, что автомобиль был служебным и принадлежит РКС-Тамбов.
Как стало известно журналистам, второклассника, возвращавшегося с новогоднего школьного утренника, шёл встречать его старший, 13-летний брат — трагедия произошла у него на глазах.
25 декабря Октябрьским районным судом города Тамбова подозреваемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Накануне прокуратурой Октябрьского района города Тамбова уголовное дело было изъято из производства МВД и передано в Следственный комитет для дальнейшего расследования.
