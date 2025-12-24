|
Водителя, сбившему насмерть школьника у здания «Водоканала», заключили под домашний арест
Октябрьский районный суд Тамбова избрал меру пресечения водителю автомобиля «Тойота Камри», сбившему насмерть 8-летнего мальчика у здания тамбовского «Водоканала» на улице Тулиновской. Как сообщили в суде, по итогам рассмотрения ходатайства следствия обвиняемому назначен домашний арест.
Трагедия произошла во вторник, 23 декабря, у административного здания ООО «РКС-Тамбов». По данным Госавтоинспекции, второклассник возвращался из школы и шёл по тротуару вместе с двумя друзьями. В это время параллельно пешеходам по проезжей части двигался автомобиль «Тойота Камри». При повороте налево через тротуар водитель иномарки допустил наезд на ребёнка. От полученных травм мальчик скончался на месте.
В прокуратуре Тамбовской области сообщили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль надзорного ведомства. Проверяется полнота и объективность установления всех обстоятельств ДТП.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
