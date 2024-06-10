Суд повторно вернул прокурору дело о коррупции в МЧС Комментариев: 0



Первоначально дело поступило в суд в конце прошлого года, но было возвращено в прокуратуру по той же причине. Прокуратура обжаловала это решение, и Второй западный окружной военный суд отменил его, направив дело на новое рассмотрение. Однако после повторного предварительного заседания материалы вновь были возвращены прокурору.



В деле фигурируют восемь обвиняемых. Михаил Салфетников обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в трёх эпизодах получения взяток на сумму более 3,25 млн рублей (ч. 2, 5, 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Салфетников получил деньги от предпринимателя за создание выгодных условий для заключения госконтракта. Также утверждается, что его подчинённые давали ему незаконные вознаграждения за попустительство по службе. Посредником при передаче взяток был бывший начальник финансово-экономического управления Евгений Андрющенко.



Дело расследовалось липецким управлением Следственного комитета России и было передано в военный суд из-за того, что один из подсудимых является военнослужащим. Тамбовский гарнизонный военный суд во второй раз вернул прокурору уголовное дело о коррупции в липецком управлении МЧС. Основным фигурантом дела является Михаил Салфетников, руководивший ведомством с 2013 по 2020 год. Суд вернул дело из-за нарушений в обвинительном заключении.Первоначально дело поступило в суд в конце прошлого года, но было возвращено в прокуратуру по той же причине. Прокуратура обжаловала это решение, и Второй западный окружной военный суд отменил его, направив дело на новое рассмотрение. Однако после повторного предварительного заседания материалы вновь были возвращены прокурору.В деле фигурируют восемь обвиняемых. Михаил Салфетников обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в трёх эпизодах получения взяток на сумму более 3,25 млн рублей (ч. 2, 5, 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Салфетников получил деньги от предпринимателя за создание выгодных условий для заключения госконтракта. Также утверждается, что его подчинённые давали ему незаконные вознаграждения за попустительство по службе. Посредником при передаче взяток был бывший начальник финансово-экономического управления Евгений Андрющенко.Дело расследовалось липецким управлением Следственного комитета России и было передано в военный суд из-за того, что один из подсудимых является военнослужащим.



