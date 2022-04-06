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Уголовное дело об убийстве Павла Игумнова поступило в суд
Вчера, 11:06
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В Тамбовский областной суд и во второй западный окружной военный поступило уголовное дело в отношении подозреваемых в убийстве предпринимателя Павла Игумнова, которого убили в 2020 году.
Тело предпринимателя обнаружили через несколько месяцев в гаражном кооперативе в Тамбовском районе, перед смертью Игумнова пытали.
По делу проходят: Алексей Мусин, Андрей Шибанков, Анатолий Белов, Николай Рожков и Владимир Симонов.
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