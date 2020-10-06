Обнаружено тело пропавшего бизнесмена Павла Игумнова 0 Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту исчезновения предпринимателя Павла Игумнова.

Под Тамбовом в результате ДТП загорелся грузовик 0 Вчера в Тамбовском районе недалеко от липецкой развязки произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовыми автомобилями.

Завершаются работы по созданию сквера по ул. Рылеева в Тамбове 0 В городе Тамбове завершаются работы по созданию сквера по ул. Рылеева, 100 в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жители Знаменского района: «Замок висит на автовокзале» 0 Жители Знаменского района не могут доехать на общественном транспорте до областного центра. По словам сельчан, перестали ходить автобусы из районного центра Знаменка до города Тамбова.

На достройку филармонии нужно еще 706 миллионов рублей 0 Размещен новый тендер на выполнение ремонтных работ здания «Тамбовконцерта» - филармонии в городе Тамбове.

«Единая Россия» и КПРФ определились с руководителями фракций в гордуме 0 12 октября состоится первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва, вчера соответствующее решение было принято на общем собрании депутатов.

В Рассказово приступили к реализации второго этапа реконструкции коллектора 0 В городе Рассказово приступили ко второму этапу реконструкции канализационного коллектора, который включает в себя строительство 2,2 километров коллектора на ул. Пролетарская и двух канализационно-насосных станций.

В Тамбовской области увеличилось количество многодетных семей 0 На оперативном совещании в администрации Тамбовской области начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова доложила, что в рамках проекта «Демография» на реализацию программ будет направлено более 23 млрд рублей.

Бывшее здание военкомата продают за 24 млн рублей 0 АО «ДОМ.РФ» выставил на продажу здание бывшего военкомата, который располагается по ул. Интернациональная, 24 в городе Тамбове.

Новым вице-губернатором назначен Алексей Кондратьев 0 Бывший сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев назначен и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области.

В Тамбове могут пройти довыборы депутатов гордумы 0 Два депутата Тамбовской городской Думы избранных в одномандатных избирательных округах № 6 и 8 Наталья Коршикова и Дмитрий Кислинский скорее всего останутся без мандатов.

В Тамбовской области выкопали первый миллион тонн сахарной свёклы 0 В Тамбовской области продолжается сбор урожая – 2020 года, сейчас пора уборки сахарной свеклы.

Погода на следующей неделе порадует тамбовчан солнышком и теплом 0 По информации Гидрометцентра России на следующей неделе жителей Тамбовской области погода порадует солнышком и теплом.

Число умерших превышало число родившихся в 2,2 раза 0 По последним данным Тамбовстата в январе-июле 2020 года в области зарегистрировано 4,3 тыс. новорожденных, это на 199 младенцев (на 4,4%) меньше, чем в январе-июле 2019 года.

За половую связь со школьницей будут судить молодого человека 0 Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который проживает на территории Тамбовской области за половую связь с 15-летней девушкой.

Со следующей недели планируется ужесточить масочный режим 0 По решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции со следующей недели в нашем регионе планируется ужесточить масочный режим.

В Сампурском районе открыли новый мемориальный комплекс 0 Вчера в селе Первомайское Сампурского района открыли новый мемориальный комплекс посвященный солдатам, которые не вернулись с Великой отечественной войны. С полей войны не вернулось более 400 жителей села.

Снова введены ограничения на проведение массовых и публичных мероприятий 0 Вчера в администрации Тамбовской области было принято решение о введении ограничений на проведение массовых и публичных мероприятий.