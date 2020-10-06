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Обнаружено тело пропавшего бизнесмена Павла Игумнова
Сегодня, 10:17
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Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту исчезновения предпринимателя Павла Игумнова. В настоящее время задержаны и арестованы лица возможно причастные к убийству.
Напомним, что Павел Игумнов пропал 21 августа, тогда он выехал из Тамбова в направление домой в город Моршанск. Тело обнаружили в поселке Строитель в Тамбовском районе в подвале одного из гаражей.
Для установления точной причины смерти Павла Игумнова назначена судебно-медицинская экспертиза.
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