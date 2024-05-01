В Тамбовский гарнизонный суд снова поступило дело о коррупции в липецком МЧС Комментариев: 0



По данным из картотеки дел, материалы снова направлены на рассмотрение в Тамбовский гарнизонный военный суд. Пока не назначена дата первого заседания.



Это дело впервые поступило в суд в конце прошлого года. Однако первая инстанция вернула его в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. Решение о возврате было оспорено как прокуратурой, так и защитой. Апелляционная инстанция отменила это решение, указав на существенные нарушения уголовно-процессуального закона при принятии решения гарнизонным судом.



Михаилу Салфетникову предъявляются обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), а также в получении взяток на общую сумму более 3,25 миллионов рублей. По версии следствия, он получал деньги от предпринимателя за создание преимущественных условий для заключения государственного контракта. Кроме того, он предположительно получал незаконные вознаграждения за попустительство по службе от своих подчиненных. Второй Западный окружной военный суд отменил решение Тамбовского гарнизонного военного суда о возврате в прокуратуру уголовного дела о коррупции в липецком управлении МЧС. Основным фигурантом дела является Михаил Салфетников, который возглавлял ведомство в период с 2013 по 2020 годы.По данным из картотеки дел, материалы снова направлены на рассмотрение в Тамбовский гарнизонный военный суд. Пока не назначена дата первого заседания.Это дело впервые поступило в суд в конце прошлого года. Однако первая инстанция вернула его в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. Решение о возврате было оспорено как прокуратурой, так и защитой. Апелляционная инстанция отменила это решение, указав на существенные нарушения уголовно-процессуального закона при принятии решения гарнизонным судом.Михаилу Салфетникову предъявляются обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), а также в получении взяток на общую сумму более 3,25 миллионов рублей. По версии следствия, он получал деньги от предпринимателя за создание преимущественных условий для заключения государственного контракта. Кроме того, он предположительно получал незаконные вознаграждения за попустительство по службе от своих подчиненных.



