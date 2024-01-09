Прокуратура обжаловала решение о возврате уголовного дела о коррупции в МЧС Комментариев: 0



Отмена решения о возврате дела обусловлена выявленными нарушениями в обвинительном заключении. Среди восьми обвиняемых в этом деле находится Михаил Салфетников, руководивший главным управлением МЧС по Липецкой области с 2013 по 2020 год. Ему предъявляются обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а также в получении взяток на общую сумму более 3,25 млн рублей (ст. 290 УК РФ). По версии регионального управления СКР, в 2019 году обвиняемый получил деньги от генерального директора краснодарской компании «Сотком-Юг» Сергея Федюнина за обеспечение преимущественных условий для заключения государственного контракта. Кроме того, утверждается, что подчинённые могли передавать ему незаконные вознаграждения за пренебрежение служебными обязанностями.



Помимо Салфетникова и Федюнина среди обвиняемых перечислены бывший начальник финансово-экономического управления МЧС Евгений Андрющенко, экс-заместители руководителя Марина Костукевич и Александр Ивановский, а также бывшие начальник части ФГКУ «СПСЧ ФПС по Липецкой области» Александр Клишин, начальник финансового отделения Ольга Фурсова и начальник 3-го спасательно-пожарного отряда противопожарной службы по Липецкой области Александр Орлов. Им предъявляются обвинения в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и предоставлении взяток (ст. 291 УК РФ) в зависимости от их ролей в совершенных преступлениях.



Напомним, что рассмотрение данного дела проводится в Тамбовском военном суде из-за причастности одного из обвиняемых к военной службе.



Фото: vesti-lipetsk.ru Не согласившись с решением Тамбовского гарнизонного военного суда относительно возвращения уголовного дела о коррупции в главном управлении МЧС Липецкой области, прокуратура подала апелляционное представление. Информация из картотеки указывает на то, что данное обращение поступило в суд 28 декабря. Также апелляцию на указанное решение подал адвокат одного из обвиняемых.Отмена решения о возврате дела обусловлена выявленными нарушениями в обвинительном заключении. Среди восьми обвиняемых в этом деле находится Михаил Салфетников, руководивший главным управлением МЧС по Липецкой области с 2013 по 2020 год. Ему предъявляются обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а также в получении взяток на общую сумму более 3,25 млн рублей (ст. 290 УК РФ). По версии регионального управления СКР, в 2019 году обвиняемый получил деньги от генерального директора краснодарской компании «Сотком-Юг» Сергея Федюнина за обеспечение преимущественных условий для заключения государственного контракта. Кроме того, утверждается, что подчинённые могли передавать ему незаконные вознаграждения за пренебрежение служебными обязанностями.Помимо Салфетникова и Федюнина среди обвиняемых перечислены бывший начальник финансово-экономического управления МЧС Евгений Андрющенко, экс-заместители руководителя Марина Костукевич и Александр Ивановский, а также бывшие начальник части ФГКУ «СПСЧ ФПС по Липецкой области» Александр Клишин, начальник финансового отделения Ольга Фурсова и начальник 3-го спасательно-пожарного отряда противопожарной службы по Липецкой области Александр Орлов. Им предъявляются обвинения в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и предоставлении взяток (ст. 291 УК РФ) в зависимости от их ролей в совершенных преступлениях.Напомним, что рассмотрение данного дела проводится в Тамбовском военном суде из-за причастности одного из обвиняемых к военной службе.Фото: vesti-lipetsk.ru



