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Тамбовский военный суд рассмотрит дело о коррупции в липецком управлении МЧС
Вчера, 13:24
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На брифинге руководитель отделения Следственного комитета России по Липецкой области Евгений Шаповалов, объявил о завершении расследования уголовного дела о коррупции в местном управлении МЧС. Согласно его заявлению, дело передано в Тамбовский военный гарнизонный суд. Обвиняемых в этом деле восемь человек, включая Михаила Салфетникова, который руководил управлением с 2013 по 2020 год.
По словам Шаповалова, бывшим сотрудникам ГУ МЧС России по Липецкой области предъявлены обвинения по 21 уголовному делу. Салфетникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взяток на общую сумму более 3,25 млн рублей (ч. 2, 5, 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, ему предъявляют обвинение в получении взяток за оказание преимуществ при заключении госконтракта, а также за попустительство по служебным делам.
Также обвинение предъявлено бывшему начальнику финансово-экономического управления, Евгению Андрющенко. Следствие полагает, что он действовал в роли посредника при передаче 3 млн рублей руководителю и принимал участие в необоснованной выдаче материальной помощи сотрудникам. Андрющенко обвиняется в 12 преступлениях. Расследование проводилось при участии сотрудников МВД, ФСБ и службы безопасности МЧС России.
Шаповалов подчеркнул интенсивность работы следствия, отметив, что было проведено допросов 1600 свидетелей и проведено множество очных ставок из-за изменения показаний фигурантов. Имущество обвиняемых на сумму 11 млн рублей арестовано. Дело передано в военный суд из-за участия одного из фигурантов в военной службе.
Фото: vesti-lipetsk.ru
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