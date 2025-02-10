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Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана
Вчера, 12:39
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Военно-патриотическое воспитание молодёжи уже почти три года остаётся одним из ключевых направлений работы Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Если ранее инициативу в проведении встреч брали на себя ветераны, то теперь школьники сами проявляют интерес, приглашают героев боевых действий на мероприятия и предлагают новые форматы общения.
Недавно в комнате «Боевой Славы» прошла необычная «Встреча поколений». Ученики 6Б класса школы №1 организовали чаепитие и пригласили в гости ветеранов Афганской войны — подполковника, кавалера ордена Красной Звезды Юрия Николаевича Бабичева и старшего прапорщика Томироса Биналиевича Хайрадзе.
Юрий Николаевич родился в семье военного 9 мая 1945 года, что во многом предопределило его судьбу. Он посвятил жизнь военной службе и стал врачом. В Афганистане спасал раненых не только среди советских, но и афганских солдат. За проявленное мужество был дважды ранен и удостоен ордена Красной Звезды.
Томирос Биналиевич одним из первых отправился в Афганистан и провёл там почти три года. Он обеспечивал доставку боеприпасов, стройматериалов и продовольствия для 40-й армии, преодолевая постоянные обстрелы и высокий риск. Даже спустя десятилетия воспоминания о тех годах остаются тяжёлыми.
В непринуждённой обстановке ветераны рассказывали о своей службе, условиях жизни в Афганистане, делились личными воспоминаниями. Школьники активно задавали вопросы — их интересовало всё: от армейских будней до дальнейшей судьбы солдат после войны. Особое внимание уделили современным событиям, ведь у некоторых ребят близкие родственники участвуют в СВО, и эта тема оказалась особенно важной.
После чаепития гости провели экскурсию по музейной комнате, рассказав о значимых экспонатах. Ветераны поблагодарили школьников за искренний интерес, пожелали успехов в учёбе и спорте, а главное — найти своё призвание в жизни. В ответ дети поздравили гостей с наступающими праздниками, пожелали им крепкого здоровья и пригласили на новые встречи в школу.
Поддержка главы Мичуринска Михаила Харникова, главы Мичуринского МО Геннадия Хубулова и депутата Госдумы Андрея Полякова сыграла важную роль в организации подобных мероприятий. Это позволяет сохранять связь поколений и воспитывать патриотизм у подрастающего поколения.
Отдельно стоит отметить, что Мичуринское отделение ветеранов возглавляет Игорь Иванович Волков, которого планируют выдвинуть на звание «Почётный гражданин Тамбовской области».
В этой связи инициативная группа граждан, а также АНО «Институт общественных и политических коммуникаций», Тамбовская региональная общественная организация «Академия военных наук Тамбовской области», представители депутатского корпуса и органов исполнительной власти местного самоуправления, ветеранские организации и СМИ рассматривают вопрос об инициировании процедуры присвоения этого почётного звания Волкову Игорю Ивановичу.
Инициатива продиктована глубоким уважением к его заслугам перед обществом. За десятилетия своей работы он оказал огромное влияние на развитие ветеранского движения, поддержку участников СВО и их семей, а также на увековечивание памяти героев-земляков. Именно такие люди формируют основу национального самосознания, передавая будущим поколениям понимание истинных ценностей — чести, долга, патриотизма и ответственности за свою страну.
Редакция выражает уверенность, что инициатива о присвоении почётного звания получит широкую общественную поддержку, ведь вклад Игоря Ивановича Волкова в развитие региона невозможно переоценить.
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