Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области Комментариев: 0



Особое внимание в интервью уделено идеологической стороне современных вооружённых конфликтов.



«Современные вооружённые конфликты — это не только борьба за территории или стратегические интересы, — подчёркивает Игорь Волков. — Это, прежде всего, борьба идеологий, борьба за образ будущего. Специальная военная операция стала символом противоборства двух мировоззренческих систем».



Важной частью беседы стала тема помощи ветеранам и семьям участников СВО. По словам Игоря Ивановича, сегодня особенно востребованы юридическая поддержка и сбор гуманитарных грузов для зоны боевых действий: «Мы предоставляем комплексную помощь ветеранам и участникам СВО: от юридических консультаций по льготам до сбора гуманитарных грузов. Особое внимание уделяем семьям погибших солдат — стараемся помочь им в бытовых вопросах, чтобы они чувствовали, что о них не забывают».



Не менее значимой темой оказался вопрос сохранения исторической памяти и вовлечения молодёжи в изучение подвига прошлых поколений. Под руководством Игоря Волкова создана музейная комната «Боевой славы», где собраны фотографии, письма и личные вещи участников локальных конфликтов. Экскурсии и встречи с ветеранами пользуются большим интересом у школьников и студентов: «Сохранение памяти о подвигах наших предков — это не просто дань уважения, а основа формирования национальной идентичности. Мы стараемся не ограничиваться рассказами о прошлом, а вовлекать молодёжь в активное изучение истории, чтобы они понимали ценность мира и свободы».



Параллельно с публикацией интервью в регионе набирает поддержку инициатива общественности по присвоению Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области». Группа активистов, в которую входят АНО «Институт общественных и политических коммуникаций», Тамбовская региональная общественная организация «Академия военных наук Тамбовской области», представители депутатского корпуса и органов исполнительной власти местного самоуправления, ветеранские организации, СМИ подчёркивает значительный вклад Волкова в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание. На протяжении многих лет он не только объединяет ветеранов разных поколений, но и активно помогает участникам боевых действий, их семьям, а также вовлекает молодёжь в проекты, направленные на сохранение исторической памяти.



По мнению инициаторов, присвоение этого почётного звания станет заслуженным признанием всех заслуг Игоря Ивановича и логичным продолжением его многолетней общественной деятельности. В издании «Региональные известия» вышло большое интервью с Игорем Ивановичем Волковым — руководителем Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Ветеран боевых действий, удостоенный множества государственных наград, уже более 20 лет возглавляет одну из самых активных ветеранских организаций Тамбовской области и ведёт масштабную работу по поддержке участников спецоперации, увековечиванию памяти героев-земляков и патриотическому воспитанию молодёжи.Особое внимание в интервью уделено идеологической стороне современных вооружённых конфликтов.— подчёркивает Игорь Волков.Важной частью беседы стала тема помощи ветеранам и семьям участников СВО. По словам Игоря Ивановича, сегодня особенно востребованы юридическая поддержка и сбор гуманитарных грузов для зоны боевых действий:Не менее значимой темой оказался вопрос сохранения исторической памяти и вовлечения молодёжи в изучение подвига прошлых поколений. Под руководством Игоря Волкова создана музейная комната «Боевой славы», где собраны фотографии, письма и личные вещи участников локальных конфликтов. Экскурсии и встречи с ветеранами пользуются большим интересом у школьников и студентов:Параллельно с публикацией интервью в регионе набирает поддержку инициатива общественности по присвоению Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области». Группа активистов, в которую входят АНО «Институт общественных и политических коммуникаций», Тамбовская региональная общественная организация «Академия военных наук Тамбовской области», представители депутатского корпуса и органов исполнительной власти местного самоуправления, ветеранские организации, СМИ подчёркивает значительный вклад Волкова в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание. На протяжении многих лет он не только объединяет ветеранов разных поколений, но и активно помогает участникам боевых действий, их семьям, а также вовлекает молодёжь в проекты, направленные на сохранение исторической памяти.По мнению инициаторов, присвоение этого почётного звания станет заслуженным признанием всех заслуг Игоря Ивановича и логичным продолжением его многолетней общественной деятельности.



