Сотрудники Института общественных и политических коммуникаций получили награды от ветеранов Комментариев: 0



Руководитель Института С.Г. Машкова получила медаль «За содействие СВО» за подписью военного комиссара города Мичуринска, Мичуринского, Никифоровского и Перовского муниципальных округов. Награда была вручена по ходатайству Мичуринского местного отделения Тамбовской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».



Помимо этого, был отмечен начальник отдела института, депутат Тамбовской городской Думы А.Р. Александров, чья работа с ветеранскими организациями также получила высокую оценку, он участвует в организации мероприятий патриотической направленности, а также представляет интересы ветеранского сообщества на муниципальном уровне.



Институт и ветеранская организация на протяжении многих лет ведут активное сотрудничество. Одним из направлений взаимодействия является сопровождение ветеранского отделения при подготовке документов для получения грантовой поддержки. Институт оказывает информационное сопровождение деятельности организации, а также содействует привлечению благотворительных средств. Эти ресурсы направляются на помощь семьям ветеранов боевых действий и реализацию других уставных задач.



Председатель правления ММО ТО ООО «РСВА» И.В. Волков выразил благодарность институту за их плодотворное сотрудничество и социальную деятельность. Игорь Иванович отметил, что проекты института не только способствуют улучшению жизни ветеранов и их семей, но и формируют у молодого поколения уважение к истории и традициям.



В свою очередь С.Г. Машкова подчеркнула, что награды являются заслугой всего коллектива института, который вкладывает усилия в развитие социальных инициатив и поддержание традиций патриотизма.



«Для нас большая честь работать с ветеранскими организациями и поддерживать инициативы, направленные на помощь тем, кто защищал и защищает нашу Родину. Эта награда — не только признание наших усилий, но и стимул продолжать работу в этом направлении», — отметила Машкова.



Вручение наград стало признанием вклада института в сохранение памяти о героических подвигах ветеранов и поддержку тех, кто нуждается в помощи сегодня. Сотрудники АНО «Институт общественных и политических коммуникаций» были удостоены наград за значительный вклад в патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и содействие социально значимым инициативам.Руководитель Института С.Г. Машкова получила медаль «За содействие СВО» за подписью военного комиссара города Мичуринска, Мичуринского, Никифоровского и Перовского муниципальных округов. Награда была вручена по ходатайству Мичуринского местного отделения Тамбовской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».Помимо этого, был отмечен начальник отдела института, депутат Тамбовской городской Думы А.Р. Александров, чья работа с ветеранскими организациями также получила высокую оценку, он участвует в организации мероприятий патриотической направленности, а также представляет интересы ветеранского сообщества на муниципальном уровне.Институт и ветеранская организация на протяжении многих лет ведут активное сотрудничество. Одним из направлений взаимодействия является сопровождение ветеранского отделения при подготовке документов для получения грантовой поддержки. Институт оказывает информационное сопровождение деятельности организации, а также содействует привлечению благотворительных средств. Эти ресурсы направляются на помощь семьям ветеранов боевых действий и реализацию других уставных задач.Председатель правления ММО ТО ООО «РСВА» И.В. Волков выразил благодарность институту за их плодотворное сотрудничество и социальную деятельность. Игорь Иванович отметил, что проекты института не только способствуют улучшению жизни ветеранов и их семей, но и формируют у молодого поколения уважение к истории и традициям.В свою очередь С.Г. Машкова подчеркнула, что награды являются заслугой всего коллектива института, который вкладывает усилия в развитие социальных инициатив и поддержание традиций патриотизма.отметила Машкова.Вручение наград стало признанием вклада института в сохранение памяти о героических подвигах ветеранов и поддержку тех, кто нуждается в помощи сегодня.



