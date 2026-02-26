|
Областная Дума перераспределила миллиард рублей и избрала первого вице-спикера
Вчера, 18:06
Тамбовская областная Дума на очередном заседании внесла изменения в бюджет региона и провела тайные выборы первого заместителя председателя парламента.
Глава области Евгений Первышов предложил увеличить расходы 2026 года на 1 млрд 031 млн рублей — это остатки средств, сложившиеся на начало года. Депутаты поддержали инициативу единогласно.
При этом объём государственного долга области уменьшен на 7,1 млрд рублей: заложенный ранее коммерческий кредит регион брать не стал.
Дополнительные средства распределены на строительство котельной в посёлке Строитель, дома-интерната для пожилых и инвалидов, ФАПов и центров врача общей практики, разработку проекта очистных сооружений в микрорайоне «Волжский», реализацию проекта по обращению с отходами, а также на культурные и молодёжные мероприятия.
После внесённых изменений параметры бюджета выглядят следующим образом: доходы — 79,8 млрд рублей, расходы — 86,3 млрд рублей, дефицит — 6,5 млрд рублей, госдолг — 12,3 млрд рублей.
Отдельно депутаты приняли решение увеличить нормативы финансирования школ и детских садов — примерно на 8%.
Кроме того, первым заместителем председателя областной Думы избран Юрий Плужников. Его кандидатуру поддержали 35 депутатов, двое высказались против.
