|
Прокуратура выявила нарушения в деятельности АНО, осуществляющей обслуживание инвалидов
Сегодня, 10:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратурой Знаменского района по коллективному обращению граждан, проживающих в стационарном учреждении АНО ЦСП «Надежда», проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в данной организации.
В ходе проверки выявлены нарушения санитарных норм и правил, а именно: напольное покрытие при входе в здание имеет дефекты и повреждения, размер дверного проема не предусматривает возможность проезда внутрь лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения, пищеблок не укомплектован достаточным количеством посуды. Кроме того, АНО ЦСП «Надежда» не оказывается содействие в предоставлении медицинской помощи.
В связи с выявленными нарушениями в адрес директора АНО внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По постановлению прокурора района виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
В настоящее время нарушения устранены: напольное покрытие приведено в соответствие, расширен дверной проем, пищеблок укомплектован необходимым количеством столовой посуды, открыта вакансия на должность врача-терапевта.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.