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Прокуратура потребовала устранить нарушения при реализации питьевой воды населению
Вчера, 09:34
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Прокуратура Ленинского района г. Тамбова провела проверку соблюдения законодательства в сфере оборота питьевой воды, реализуемой посредством автоматов.
Установлено, что в нарушение закона на 4 автоматах по розливу питьевой воды отсутствует информация о реализуемом товаре, требования для размещения которой регламентированы законом о защите прав потребителей.
Не была размещена информация о наименовании питьевой воды, сведения об источнике водоснабжения, составе воды, способах обработки и методах обеззараживания исходной питьевой воды; наименовании и местонахождении изготовителя и продавца; срок годности, условия хранения и другие сведения.
В связи с выявленными нарушениями в отношении 4 хозяйствующих субъектов прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, внесены 2 представления об устранении нарушений законодательства и направлены в суд 2 исковых заявления с требованием о возложении обязанности по устранению нарушений.
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