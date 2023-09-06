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Роспотребнадзор выявил нарушения в детском саду

Сегодня, 11:26
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области провело проверку соблюдения санитарных норм в детском саду № 3 "Сказка" в городе Котовске. В результате проверки были выявлены несоблюдения требований санитарного законодательства, включая следующие нарушения:

- Отсутствие установленных фильтров для очистки питьевой воды в зданиях.

- Отсутствие кабинок в туалетах.

- Необходимость замены душевых поддонов.

- Необходимость замены плитки и производственных столов в пищеблоках.

- Отсутствие теневых навесов на игровых площадках для защиты детей от солнца и дождя.

- Отсутствие шкафов с индивидуальными ячейками для хранения верхней одежды и головных уборов в раздевалках.

Роспотребнадзор выдал предписание об устранении данных нарушений, однако оно не было выполнено в установленный срок.
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