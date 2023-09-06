|
Роспотребнадзор выявил нарушения в детском саду
Сегодня, 11:26
Комментариев: 0
Версия для печати
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области провело проверку соблюдения санитарных норм в детском саду № 3 "Сказка" в городе Котовске. В результате проверки были выявлены несоблюдения требований санитарного законодательства, включая следующие нарушения:
- Отсутствие установленных фильтров для очистки питьевой воды в зданиях.
- Отсутствие кабинок в туалетах.
- Необходимость замены душевых поддонов.
- Необходимость замены плитки и производственных столов в пищеблоках.
- Отсутствие теневых навесов на игровых площадках для защиты детей от солнца и дождя.
- Отсутствие шкафов с индивидуальными ячейками для хранения верхней одежды и головных уборов в раздевалках.
Роспотребнадзор выдал предписание об устранении данных нарушений, однако оно не было выполнено в установленный срок.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.