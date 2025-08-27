Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю 0 Масштабный межрегиональный автофестиваль "Crazy Driver-2025", который должен был пройти в Котовске в эти выходные, переносится на 7 сентября. Организаторы вынуждены сообщить об этом за два дня до старта мероприятия.

В Тамбове требуют вернуть прямые выборы главы города 0 Инициативная группа жителей Тамбова направила письмо председателю городской Думы Елене Леоновой с требованием восстановить практику прямых выборов главы администрации. «Считаем, что после принятия нового ФЗ №33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной

Апелляция обызала администрацию Тамбова выплатить «Компьюлинку» 133 млн рублей 0 19-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, по которому администрация города должна компенсировать компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» более 133 млн рублей. Спор возник из-за концессионного соглашения 2017 года о теплоснабжении и горячем

В Котовске построят собственную электростанцию для резидентов ТОР 0 Региональный наблюдательный совет территории опережающего развития «Котовск» одобрил инвестиционный проект ООО «Энерго-Ресурс». Компания намерена установить газопоршневые установки суммарной мощностью около 3,5 мегаватта в час с перспективой расширения до 10 МВт. Такой объём позволит полностью

«Союзмультфильм» судится с тамбовскими предпринимателями 0 На прошлой неделе в арбитражный суд Тамбовской области поступило три иска от АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм». Ответчиками стали местные индивидуальные предприниматели, суммы требований варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Детали пока не раскрываются, однако, учитывая

В Тамбове провели день бесплатной юридической помощи для участников СВО и людей с инвалидностью 0 22 августа в Тамбове состоялся день бесплатной юридической помощи для участников спецоперации, их семей, а также людей с инвалидностью. Акция была организована адвокатом бюро «Селивёрстов и партнёры», членом Совета молодых адвокатов региона Артёмом Воробьёвым совместно с Молодёжным советом при

В Тамбове у банкрота-учредителя «Автодор-Тамбов» взыскивают Mercedes-Benz стоимостью до 8,5 млн рублей 0 В рамках дела о банкротстве учредителя печально известного предприятия «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова судебные приставы взыскивают его автомобиль Mercedes-Benz CLS 63 AMG4 2014 года выпуска фиолетового цвета. По данным независимых оценщиков, стоимость машины может составлять от 4 до 8,5 млн

В Тамбовской области стартует образовательный проект «Школа фермера» 0 В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже пятый поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Всего за период действия проекта подготовлено уже более 100 квалифицированных аграриев.

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан 0 Решение наболевшей проблемы тамбовчан — отсутствие доступа к мобильному интернету обсудят на круглом столе, организованном партией «Новые люди» с участием депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Геннадия Берстенёва признали виновным в злоупотреблении полномочиями 0 Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему генеральному директору строительной фирмы, Почётному гражданину города и экс-депутату гордумы Геннадию Берстенёву. Его признали виновным по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба судов региона. По версии

В Тамбовской области до 2026 года отреставрируют девять домов-памятников 0 В 2025–2026 годах в Тамбовской области проведут капитальный ремонт девяти многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия (ОКН). Об этом на планерке в региональном правительстве 25 августа сообщила и.о. директора Фонда капитального ремонта Анна Курманова. По её словам, до конца

Тамбовские журналисты повлияли на признание International Baccalaureate нежелательным в России 0 25 августа 2025 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность International Baccalaureate (IB, Швейцария) нежелательной в России. По данным ведомства, под видом «престижных образовательных программ» организация распространяла искажённые исторические факты, антироссийские установки и чуждые

ФНС добивается банкротства «Волковского спиртзавода» с долгом более 214 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 1 сентября заседание по делу о банкротстве ЗАО «Волковский спиртзавод». Как следует из данных «Электронного правосудия», инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба, чьи требования к предприятию составляют 214,1 млн рублей.

В Тамбове снова сорваны сроки ремонта перекрёстка Карла Маркса и Пензенской 0 Перекрёсток улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове, который власти обещали открыть для движения 25 августа, остаётся перекрытым. На проезжей части до сих пор зияют провалы, а сроки восстановления дороги остаются неизвестными. Работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов», в очередной раз не завершены

«ДСУ-2» оспаривает доначисления налоговой на сотни миллионов рублей 0 ЗАО «ДСУ-2», один из крупных дорожных подрядчиков Тамбовской области, пытается через суд отменить результаты выездной проверки за 2022 год. Арбитражный суд региона приостановил действие решения УФНС по Тамбовской области от 24 апреля 2025 года о привлечении компании к ответственности до вступления

Городскую программу модернизации мостов предложил создать в Тамбове депутат Александров 0 Депутат городской думы Артём Александров выступил с инициативой разработки комплексной программы по ремонту и модернизации мостов в Тамбове. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Поводом для предложения стало недавнее обрушение пешеходного моста через Студенец. «Хорошо, что проблему

Тамбовчане смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги 0 На Госуслугах можно получать уведомления о налоге на имущество, земельном и транспортном налоге, а также о НДФЛ в электронном виде. Документы буду доступны в личных кабинетах зарегистрированных на портале налогоплательщиков.